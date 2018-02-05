Приставы разыскали в Прикамье маленького гражданина Турции

12:26 | 7.02.2018

Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, судебные приставы Перми установили местонахождение ребенка, объявленного в розыск по заявлению его отца — гражданина Турецкой Республики.



В межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества на исполнение поступил запрос департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки РФ, который осуществляет функции центрального органа РФ по Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 года.



Согласно полученному документу, судебные приставы должны были установить местонахождение мальчика 2015 г. р., родившегося в г. Адане (Турция), гражданина Турецкой Республики. В августе прошлого года мальчик въехал на территорию РФ вместе со своей матерью, уроженкой села Брюзли Бардымского района Пермского края.



В тот же день судебные приставы возбудили исполнительное производство и розыскное дело. Документы, поступившие вместе с запросом, позволили установить, где проживает мать разыскиваемого ребенка. В отдел судебных приставов по Осинскому, Бардымскому и Еловскому районам была направлена ориентировка. Сотрудники отправились в село Брюзли Бардымского района и установили, что мальчик живет с матерью.



Женщине вручили постановление о возбуждении исполнительного производства, отобрали объяснение, рассказали о возможности урегулирования ситуации путем медиации. От медиации она отказалась и объяснила, что вместе с сыном, имеющим двойное гражданство — Турецкой Республики и Российской Федерации, — не намерена возвращаться в Турцию. Женщина уже устроилась на работу учителем в сельскую школу, поддерживает отношения с отцом мальчика, они периодически созваниваются и общаются по скайпу. В октябре прошлого года, спустя два месяца после их отъезда из Турции, отец ребенка целую неделю гостил у них в Брюзли, причем не высказывал никаких просьб и не требовал вернуть ему сына.



Женщина заверила судебных приставов, что не собирается менять место жительства. Розыскное дело было прекращено. Исполнительное производство через сутки после возбуждения окончено.