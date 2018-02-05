Жителям Прикамья расскажут об актуальных изменениях в сфере ЖКХ

19:15 | 6.02.2018

Во вторник, 6 февраля, советник руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае по вопросам ЖКХ Олег Смирнов провел первый вебинар из цикла «Актуальные вопросы законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства». Трансляция была организована в группе «Единое окно помощи» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/kontaktyperm). Ее посмотрели около тысячи пользователей, 10 жителей успели задать свои вопросы эксперту и получить ответы.



Олег Петрович рассказал участникам вебинара о сфере управления многоквартирными домами. Здесь самое важное, чтобы каждый собственник жилых помещений был заинтересован в эффективном управлении своим домом. Слушателям были даны базовые нормативные положения по организации управления, содержания и текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома, доведены новации в законодательстве, вступившие в силу с начала 2018 года. Участники вебинара интересовались вопросами деятельности ТСЖ, налаживания конструктивных взаимоотношений с управляющими организациями. Одни спрашивали о частных случаях и просили совета в конкретной ситуации, другие пытались получить информацию, полезную для всех.



Следующий вебинар Олег Смирнов проведет 6 марта 2018 года, о теме будет сообщено дополнительно. Задать эксперту любой интересующий вопрос, касающийся сферы ЖКХ, пользователи социальной сети могут на тематическом форуме в официальной группе региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае (vk.com/topic-146241688_36826083).



Напомним, региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае запустила цикл вебинаров «Актуальные вопросы законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства». Цель — проинформировать граждан о самых актуальных изменениях в области ЖКХ, дать рекомендации по улучшению условий проживания в многоквартирных домах, способах и методах снижения платы за жилищно-коммунальные услуги, вовлечь собственников жилья в процесс содержания общего имущества жилых домов.