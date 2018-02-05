В Перми открылся региональный этап Стартап-тура

14:29 | 6.02.2018

Сегодня, 6 февраля, состоялось открытие Open Innovations Startup Tour (Стартап-тур) «Открытые инновации». Ключевым мероприятием первого дня стала лекция советника президента Фонда «Сколково» Пекки Вильякайнена «Работа с бизнес-ангелами. Учимся стартап-инвестированию день за днем».



Участие в первом дне работы масштабного роуд-шоу принимает более 500 жителей Пермского края. Среди них не только участники конкурсного отбора, но и те, кто только собирается заняться бизнесом.



В приветственном слове к участникам форума глава Прикамья Максим Решетников отметил, что основная тема Стартап-тура этого года близка нашему региону: «Цифровая экономика, промышленные технологии, биотехнологии — это те сферы, где Пермский край традиционно силен, нам действительно есть что показать. В частности, в нашем IT-кластере трудится более 14 тысяч человек, и с каждым годом он растет и развивается с опережением предполагаемого графика». Также губернатор подчеркнул, что для региональных властей развитие IT-сектора — это не пустой звук, а стратегия развития. Именно поэтому уделяется большое внимание регулярным стратегическим сессиям и совещаниям рабочих групп, на которых разрабатывается программа развития IT-индустрии Пермского края.



Советник президента Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен, комментируя первый день работы, отметил, что развитие пермских IT-компаний видно невооруженным глазом: даже по презентационным материалам чувствуется, какой прогресс произошел в регионе с момента проведения здесь Стартап-тура (с 2014 г.). «В этом году для проведения Стартап-тура мы выбирали те города, те регионы, которые действительно многое сделали в части информационных технологий. Пермские компании действительно привлекли наше внимание, — рассказал Пекка Вильякайнен. — Мы здесь потому, что России нужны новые рабочие места. По всему миру большая часть новых рабочих мест создается малыми и средними предприятиями. Поэтому мне придется отметить, что именно ваша задача сделать так, чтобы в России и в регионе создавались новые рабочие места».



Напомним, на региональный этап Стартап-тура в Перми было подано 100 заявок от участников. Проекты предлагались начинающими бизнесменами по трем трекам: биомедицина, промышленные технологии и IT. По результатам работы конкурсной комиссии было выбрано 32 стартапа для участия в очном туре. Из них жюри выберет по одному из каждого трека для участия в финале конкурса.



Всего в рамках Open Innovations Startup Tour в Перми пройдет порядка 30 мероприятий, направленных на обмен опытом между IT-предпринимателями.



Актуальная программа мероприятий Стартап-тура на два дня регионального этапа доступна на startup-tour.ru/city/perm/program.