Рубрика: Новости дня
18:59 | 5.02.2018
В Прикамье начался прием заявок на обучение по программе «Ты – предприниматель»
Обучение по программе «Ты – предприниматель» начнется в марте 2018 года и продолжится до июня 2018 года.
В рамках программы участники смогут бесплатно пройти три образовательных модуля: «Ты – предприниматель», «Бизнес-конструктор», «Ты – руководитель». Участники сформируют навыки личной эффективности, необходимые для ведения успешной предпринимательской деятельности, пройдут путь от идеи до ее превращения в реальный бизнес, изучат основы бизнес-планирования, примерят на себя роль руководителей малой компании и многое другое. Напомним, в 2017 году участники программы создали 101 новый субъект малого и среднего бизнеса. Для молодых людей, открывших в рамках программы свой бизнес, состоялся конкурс бизнес-проектов. Десять победителей получили целевые гранты на развитие бизнеса в размере от 50 до 120 тысяч рублей. Всего же за 5 лет реализации программы на территории Пермского края обучение по программе прошли 7319 человек, их них 727 предпринимателей создали новые бизнесы. Также было поддержано 55 проектов участников программы на общую сумму грантовой поддержки более 5 млн рублей.
Проект реализуется в регионе Пермским фондом развития предпринимательства по заказу министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.
© «Вечерние Ведомости»
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