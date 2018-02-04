Житель Прикамья в последний момент уплатил уголовный штраф за кражу пил

17:39 | 5.02.2018

Кража цепных пил дорого обошлась жителю Прикамья, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



В отделе судебных приставов по Очерскому и Верещагинскому районам на исполнении находился выданный на основании приговора суда документ о взыскании с осужденного уголовного штрафа в размере 30 тысяч рублей в пользу федерального бюджета.



26-летний монтер на железной дороге путей Верещагинской дистанции филиала ОАО «РЖД» был хорошо знаком с территорией и знал о наличии кладовой в пункте обогрева парка ст. Верещагино. Работник задумал присвоить имущество ОАО «РЖД» из помещения кладовой и продать. Приехав на автостоянку около железной дороги, молодой человек убедился, что никто за ним не наблюдает, и взломал навесной замок. Обнаружив внутри кладовой три бензомоторные пилы и две канистры с бензином и дизельным топливом емкостью по 20 и 50 литров, взломщик сложил «добычу» в багажник своего автомобиля и скрылся. Впрочем, вскоре он явился с повинной.



Кража принесла ОАО «РЖД» материальный ущерб на сумму более 13 тысяч рублей. Суд признал работника железной дороги виновным в совершении преступления средней тяжести и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 30 тысяч рублей.



В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель предупредил нарушителя, что в случае неуплаты штрафа наказание может быть заменено более строгим, однако мужчина не внял доводам. Поэтому судебный пристав направил представление о замене уголовного штрафа иным видом наказания. Должник, осознав, что его ожидает, выплатил штраф полностью до начала судебного заседания. Исполнительное производство окончено.