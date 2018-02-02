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Рубрика: Новости дня


16:38 | 5.02.2018

Создана рабочая группа по развитию профессионального спорта в Пермском крае

На заседании совета по развитию физкультуры и спорта под председательством губернатора Пермского края главой Прикамья было дано поручению по созданию еще одной рабочей группы, которая будет заниматься развитием профессионального спорта в регионе.

«Как вы помните, на первой нашей встрече в том году мы выделили 4 приоритета в работе совета: развитие массового спорта и вовлечение населения в здоровый образ жизни; развитие спортивной инфраструктуры; развитие спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья и спорт высших достижений. Исходя из этих задач – создали рабочие группы и утвердили их состав, — отметил губернатор Максим Решетников. – Однако за время работы совета мы поняли, что по блоку спорта высших достижений вопросов очень много, поэтому предлагаю разделить эту группу на две. Мы выделяем специально отдельным блоком решение вопросов, возникающих у наших профессиональных спортивных команд, от них поступали вопросы, к решению которых надо подойти системно».

Члены совета поддержали предложение губернатора. Таким образом, в совещательном органе появится пятая рабочая группа, которая будет заниматься развитием профессионального спорта в регионе.

Напомним, совет по развитию физкультуры и спорта создан в Пермском крае по инициативе главы Прикамья Максима Решетникова. Первое заседание совещательного органа состоялось в декабре 2017 года. Необходимость в развитии спорта в регионе, по мнению губернатора, обусловлена ростом общественного запроса на спорт, здоровый образ жизни. Поэтому задача краевых властей — создать для жителей условия для занятий спортом. Важно, чтобы условия были созданы и для школьников, и для молодежи, и для взрослого населения, и для старшего поколения, и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

© «Вечерние Ведомости»



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