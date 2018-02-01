Более 2000 жителей Прикамья получили консультации во фронт-офисе для обманутых дольщиков

15:11 | 2.02.2018

С октября 2017 года в консультационный центр для обманутых участников строительства обратилось более 2000 дольщиков. Специалистами фронт-офиса велись как личные консультации, так и по телефону «горячей» линии.



С гражданами ведут работу специалисты краевого минстроя, региональной Инспекции государственного строительного надзора, «Госюрбюро Пермского края». Прием граждан ведется по адресу: г. Пермь, ул. Попова, 11, каб. 111. Телефон: (342) 236-36-87.



С 1 января в Пермском крае в силу вступил региональный закон №144-ПК о государственной поддержке обманутых дольщиков, пострадавших от действий застройщиков. Закон предполагает выплату субсидий участникам долевого строительства на оплату целевого взноса в ЖСК, требуемого для достройки многоквартирного дома. Сегодня на территории края числится 15 «проблемных» объектов.



Напомним, по инициативе правительства региона, продолжая работу по решению проблем обманутых дольщиков, 2 октября в Перми открылась площадка фронт-офиса, специалисты которого консультируют обманутых участников строительства по вопросам достройки «проблемных» объектов, юридическим вопросам, а также осуществляют помощь в подготовке необходимых документов. Ежемесячно во фронт-офис обращаются более 100 человек.