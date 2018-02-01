Рубрика: Новости дня
14:49 | 2.02.2018
Региональный центр инжиниринга будет координировать программу повышения производительности труда в Прикамье
РЦИ будет осуществлять взаимодействие с АО «Производственная система «ПСР» (Росатом) и региональными предприятиями-участниками программы по ее внедрению.
Участниками региональной программы стали 25 пермских предприятий. В 2018 году на них будет проведен аудит производственной системы, разработана и исполнена программа повышения производительности труда при участии специалистов РЦИ. На реализацию программ Фонд развития промышленности предоставит компаниям займы на льготных условиях.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что для нашего региона программа повышения производительности труда — способ поддерживать уровень экономического развития и обеспечить опережающий экономический рост.
Планируется, что производительность труда на предприятиях-участниках возрастет как минимум на 5% по итогам первого года, на 10% — по истечении двух лет, на 30% — через восемь лет по итогам реализации программы. Предполагается, что в конечном итоге программа увеличит эффективность работы предприятий за счет применения лучших практик и методик по повышению производительности труда.
Как отметили в министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, региональная программа запускается не на всех предприятиях одновременно. «В 2017 году проект начали реализовывать компании «первой волны» — «Суксунский оптико-механический завод» (РОСОМЗ) и «Уралбумага». Сотрудники предприятий прошли обучение принципам бережливого производства под руководством специалистов «Росатома», — отметила первый заместитель министра Елена Дегтярева. Также Е. Дегтярева пояснила, что в обучении приняли участие компании «второй волны» — пермская площадка «СИБУРа», «Сорбент», «Медисорб», «ОДК-Пермские моторы». Теперь предприятия при поддержке экспертов «Росатома» будут внедрять меры по повышению производительности труда. В апреле этого года о первых результатах расскажут РОСОМЗ и «Уралбумага». Тогда же начнется интенсивная работа компаний «второй волны». Напомним, приоритетная программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости» реализуется Правительством России по поручению президента страны Владимира Путина. В реализации программы участвует АО «Производственная система «ПСР» (Росатом). Программа проводится в семи пилотных регионах, одним из которых стал Пермский край.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:56 | 2.02.2018
В Ирбите прокуратура выявила в детском саду «лишних детей»
15:11 | 2.02.2018
Более 2000 жителей Прикамья получили консультации во фронт-офисе для обманутых дольщиков
15:01 | 2.02.2018
Владимир Жириновский приедет в Екатеринбург 7 февраля
14:49 | 2.02.2018
Региональный центр инжиниринга будет координировать программу повышения производительности труда в Прикамье
14:47 | 2.02.2018
Аэропорт Кольцово готовится преобразиться к ЭКСПО-2025
14:31 | 2.02.2018
В Перми состоялось первое заседание Молодежного парламента города
14:30 | 2.02.2018
Депутаты Пермской гордумы и Госдумы РФ обсудили перспективные направления взаимодействия
14:10 | 2.02.2018
Спикер гордумы Юрий Уткин обсудил с молодыми учеными развитие научно-технического потенциала Перми
14:05 | 2.02.2018
Пермские школьники и студенты предложат проекты благоустройства городского пространства
13:59 | 2.02.2018
В Екатеринбурге пенсионерку и ее сына судят за убийство почтальона
13:33 | 2.02.2018
На Уралмаше закрыт фиктивный фитнес-зал
13:11 | 2.02.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 1 февраля 2018 года
12:38 | 2.02.2018
На Тюменском тракте лоб в лоб столкнулись две иномарки
12:35 | 2.02.2018
Жителям поселка Мартюш определённо не везёт. В результате аварии от тепла снова отключены жилые дома
12:32 | 2.02.2018
После ЧП в Саранах возбуждено уголовное дело
12:28 | 2.02.2018
В Артемовском неизвестный напал с ножом на инспектора ГИБДД
12:19 | 2.02.2018
Выходные в Перми будут теплыми и пасмурными
12:06 | 2.02.2018
В поликлиниках Лысьвы и Чусового в несколько раз сократилось время ожидания пациентом приема у врача
12:04 | 2.02.2018
На Урале растет количество продаж смартфонов
12:00 | 2.02.2018
В Екатеринбурге парализовано движение трамваев в центре города
11:19 | 2.02.2018
В Тугулымском районе назначен прокурор
10:48 | 2.02.2018
К управляющей компании «Лига ЖКХ» подали иск о клевете
10:26 | 2.02.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 1 февраля 2018 года
10:26 | 2.02.2018
Евгений Куйвашев обсудил с епископом Панкратием «Свет Валаама»
09:58 | 2.02.2018
Бывшего депутата на Урале отправили на три года в колонию
09:05 | 2.02.2018
Свердловский Минфин сделал прогноз на 2030 год
08:55 | 2.02.2018
Свердловские власти создадут единую карту социальных услуг
22:32 | 1.02.2018
Жителям многострадального уральского поселка вернули тепло после коммунальной аварии
21:26 | 1.02.2018
В Екатеринбурге пройдет региональный этап уникальных соревнований для детей, преодолевших рак
20:58 | 1.02.2018
Новый инвестор, привлеченный региональными властями для завершения проблемных строек в Арамиле, утвердил график работ
20:05 | 1.02.2018
Завершено расследование дела о вооруженном нападении на разносчика пенсий в Нижнем Тагиле
19:22 | 1.02.2018
Историей с поборами в уральской школе заинтересовалась прокуратура
19:05 | 1.02.2018
Уральские таможенники подвели итоги работы за 2017 год
18:32 | 1.02.2018
На модернизацию «Мечела» направят сотни миллионов рублей
18:24 | 1.02.2018
В Качканаре оперативники УЭБиПК закрыли игровой зал
18:08 | 1.02.2018
В Екатеринбурге грабители потребовали выкуп за похищенный смартфон
18:05 | 1.02.2018
Жителя Перми будут судить за убийство знакомого
17:54 | 1.02.2018
В Прикамье с опережением графика идет строительство обхода Чусового
17:50 | 1.02.2018
В ситуацию с замерзающим уральским поселком вмешался депутат Госдумы
17:41 | 1.02.2018
Завтра в центре Перми изменится организация дорожного движения