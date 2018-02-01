Рубрика: Новости дня
14:30 | 2.02.2018
Депутаты Пермской гордумы и Госдумы РФ обсудили перспективные направления взаимодействия
Такие совещания позволяют вырабатывать общие подходы, в том числе в сфере совершенствования действующего законодательства, анализа и решения конкретных проблем, существующих в каждой отдельной территории. Депутаты отметили, что предварительное рассмотрение важных проектов федеральных законов — эффективная форма сотрудничества.
Участниками встречи стали депутаты Госдумы РФ Александр Василенко, Игорь Сапко, Игорь Шубин, председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, глава Перми Дмитрий Самойлов, депутаты гордумы.
«По итогам выборов 2016 года уже много говорилось об усилении пермского представительства в Государственной Думе, — напомнил Юрий Уткин. — Безусловно, город и край должны использовать эту возможность для продвижения пермских интересов на федеральном уровне».
Глава города Дмитрий Самойлов ознакомил участников встречи с итогами социально-экономического развития Перми за 2017 год. Депутаты Госдумы рассказали о своей работе в минувшем году.
«У пермских депутатов на всех уровнях власти есть понимание общей логики развития города, региона и страны. Есть прочная связь с нашими избирателями, которые ждут от нас результативной и консолидированной работы», — сказал Юрий Уткин.
Участники обсудили изменения федерального законодательства в связи с ЧП в школе № 127.
«Депутаты Государственной Думы заняли активную позицию и предложили меры по усилению безопасности в образовательных учреждениях, — подчеркнул Юрий Уткин. — Правительство края сформировало свои предложения. В частности, речь идет о преобразовании комиссий по делам несовершеннолетних (КДН) в отдельное самостоятельное государственное учреждение, расширение их полномочий и доступа к информации. Уверен, работа следствия, результаты проверок также дадут необходимый аналитический материал, на основе которого общими усилиями мы сумеем обезопасить наших детей и педагогов».
Игорь Сапко отметил, что встречи для обсуждения федеральных законопроектов на местном уровне весьма результативны, позволяют учесть и местную специфику, и мнение людей: «Например, из 800 поправок в проект закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» около 30 поступили из Перми. Они вырабатывались в режиме большого публичного обсуждения». Игорь Сапко предложил пермским коллегам подключиться к работе над рядом законопроектов, в том числе обратить внимание на проект Федерального закона «О государственном и муниципальном контроле», поступивший в Госдуму, и подготовить свои предложения.
Александр Василенко подчеркнул, что Перми есть чем гордиться, город изменился и в хорошем смысле выделяется. Депутат предложил ряд идей, касающихся спортивной сферы, для продвижения пермских проектов на федеральном уровне.
Обсудили и вопросы межбюджетных отношений, например участие федерального бюджета в расселении ветхого и аварийного жилья, привлечение средств на празднование 300-летия Перми. Депутаты затронули темы развития сотовой связи, рекламной политики в городе, остановились на проблемах граждан, чье жилье оказалось в защитной зоне трубопроводов.
«За короткое время невозможно обсудить все проблемы и задачи, которые стоят перед городом, но то, что мы уже обсудили, показывает, что взаимодействие между муниципалитетом и федеральной властью есть, — отметил Дмитрий Малютин. — Есть ряд проблем, которые предполагают участие депутатов Государственной Думы в их решении, и очень приятно, что сегодня все заявили, что готовы включаться в работу и ждут предложения от территорий».
Напомним, на площадке Пермской городской думы в Перми и Госдумы РФ в Москве прошло несколько совместных мероприятий со времени начала работы Государственной Думы РФ VII созыва. В рамках региональных недель депутаты Госдумы активно участвуют в пленарных заседаниях Пермской городской думы, фракции «Единая Россия» в гордуме, Совета Думы, комитетов. По инициативе депутатов Госдумы и при поддержке Пермской гордумы проходят круглые столы, депутаты Госдумы участвуют в прямых телефонных линиях в городском call-центре, в выездных мероприятиях. В свою очередь депутаты гордумы принимали участие в мероприятиях, проводимых на площадке Госдумы РФ, например в VII Международном форуме «Экология», в форуме по реализации приоритетного проекта «Городская среда». В адрес депутатов Госдумы РФ были направлены предложения и мнения по ряду законопроектов за подписью председателя Пермской городской думы Юрия Уткина.
© «Вечерние Ведомости»
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