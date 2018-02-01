Пермские школьники и студенты предложат проекты благоустройства городского пространства

14:05 | 2.02.2018

Главной целью конкурса «Идеи, преображающие города», открытие которого состоялось 1 февраля в школе «Мастерград», является привлечение молодежи к созданию образа города. В торжественном открытии приняли участие председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, эксперты в области архитектуры и градостроительства. В конкурсе участвуют пермские школьники, а также студенты Пермского строительного колледжа и Российской академии живописи, ваяния и зодчества.



«Конкурс призван освежить нашу градостроительную сферу, придать импульс развитию Перми, по-настоящему преобразить город, — подчеркнул Юрий Уткин. — И никто лучше молодых людей не справится с решением этой задачи. Вполне возможно, имена сегодняшних конкурсантов через несколько лет будут известны далеко за пределами Перми и края. А в столице Прикамья появятся зримые свидетельства их таланта и творческого вдохновения!»



Благоустройство российских городов, улучшение уже имеющихся общественных пространств и создание новых — такие задачи решает президентская программа «Формирование комфортной городской среды». При этом особое внимание уделяется общественному участию в разработке предложений и идей, а также контролю за преобразованиями в сфере благоустройства. Конкурс «Идеи, преображающие города» — это шанс изменить городской облик и поработать в одной команде с признанными мастерами градостроительства для молодых пермяков.



После открытия конкурса для участников разных возрастов состоялись мастер-классы по дизайну современного городского ландшафта и основам проектирования, знакомство с современными градостроительными практиками.



Отметим, конкурс пройдет в трех номинациях по возрастам: «Улица детства» (10–18 лет); «Городские реновации» (18–25 лет); «Профессиональные сообщества» (от 25 лет). Участники в двух старших группах создадут проекты благоустройства дворов и общественных территорий на примере конкретных объектов, расположенных в городах Прикамья. Победители во второй группе смогут пройти практику в дизайнерских и архитектурных бюро, а победитель в старшей будет награжден поездкой в Казань, где познакомится с лучшими российскими практиками благоустройства территорий.