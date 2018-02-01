Рубрика: Новости дня
12:19 | 2.02.2018
Выходные в Перми будут теплыми и пасмурными
Завтра столбик термометра покажет -4 °C. В воскресенье, 4 февраля, ожидается -3 °C. В понедельник, по предварительным прогнозам, потеплеет до -2 °C, будет снег.
© «Вечерние Ведомости»
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15:56 | 2.02.2018
В Ирбите прокуратура выявила в детском саду «лишних детей»
15:11 | 2.02.2018
Более 2000 жителей Прикамья получили консультации во фронт-офисе для обманутых дольщиков
15:01 | 2.02.2018
Владимир Жириновский приедет в Екатеринбург 7 февраля
14:49 | 2.02.2018
Региональный центр инжиниринга будет координировать программу повышения производительности труда в Прикамье
14:47 | 2.02.2018
Аэропорт Кольцово готовится преобразиться к ЭКСПО-2025
14:31 | 2.02.2018
В Перми состоялось первое заседание Молодежного парламента города
14:30 | 2.02.2018
Депутаты Пермской гордумы и Госдумы РФ обсудили перспективные направления взаимодействия
14:10 | 2.02.2018
Спикер гордумы Юрий Уткин обсудил с молодыми учеными развитие научно-технического потенциала Перми
14:05 | 2.02.2018
Пермские школьники и студенты предложат проекты благоустройства городского пространства
13:59 | 2.02.2018
В Екатеринбурге пенсионерку и ее сына судят за убийство почтальона
13:33 | 2.02.2018
На Уралмаше закрыт фиктивный фитнес-зал
13:11 | 2.02.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 1 февраля 2018 года
12:38 | 2.02.2018
На Тюменском тракте лоб в лоб столкнулись две иномарки
12:35 | 2.02.2018
Жителям поселка Мартюш определённо не везёт. В результате аварии от тепла снова отключены жилые дома
12:32 | 2.02.2018
После ЧП в Саранах возбуждено уголовное дело
12:28 | 2.02.2018
В Артемовском неизвестный напал с ножом на инспектора ГИБДД
12:19 | 2.02.2018
Выходные в Перми будут теплыми и пасмурными
12:06 | 2.02.2018
В поликлиниках Лысьвы и Чусового в несколько раз сократилось время ожидания пациентом приема у врача
12:04 | 2.02.2018
На Урале растет количество продаж смартфонов
12:00 | 2.02.2018
В Екатеринбурге парализовано движение трамваев в центре города
11:19 | 2.02.2018
В Тугулымском районе назначен прокурор
10:48 | 2.02.2018
К управляющей компании «Лига ЖКХ» подали иск о клевете
10:26 | 2.02.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 1 февраля 2018 года
10:26 | 2.02.2018
Евгений Куйвашев обсудил с епископом Панкратием «Свет Валаама»
09:58 | 2.02.2018
Бывшего депутата на Урале отправили на три года в колонию
09:05 | 2.02.2018
Свердловский Минфин сделал прогноз на 2030 год
08:55 | 2.02.2018
Свердловские власти создадут единую карту социальных услуг
22:32 | 1.02.2018
Жителям многострадального уральского поселка вернули тепло после коммунальной аварии
21:26 | 1.02.2018
В Екатеринбурге пройдет региональный этап уникальных соревнований для детей, преодолевших рак
20:58 | 1.02.2018
Новый инвестор, привлеченный региональными властями для завершения проблемных строек в Арамиле, утвердил график работ
20:05 | 1.02.2018
Завершено расследование дела о вооруженном нападении на разносчика пенсий в Нижнем Тагиле
19:22 | 1.02.2018
Историей с поборами в уральской школе заинтересовалась прокуратура
19:05 | 1.02.2018
Уральские таможенники подвели итоги работы за 2017 год
18:32 | 1.02.2018
На модернизацию «Мечела» направят сотни миллионов рублей
18:24 | 1.02.2018
В Качканаре оперативники УЭБиПК закрыли игровой зал
18:08 | 1.02.2018
В Екатеринбурге грабители потребовали выкуп за похищенный смартфон
18:05 | 1.02.2018
Жителя Перми будут судить за убийство знакомого
17:54 | 1.02.2018
В Прикамье с опережением графика идет строительство обхода Чусового
17:50 | 1.02.2018
В ситуацию с замерзающим уральским поселком вмешался депутат Госдумы
17:41 | 1.02.2018
Завтра в центре Перми изменится организация дорожного движения