Выходные в Перми будут теплыми и пасмурными

12:19 | 2.02.2018

Сейчас в столице Прикамья -14 градусов, пасмурно. Сегодня, 2 февраля, в Перми ожидается около -10 °C, возможен снег, ночью — до -16 °C.



Завтра столбик термометра покажет -4 °C. В воскресенье, 4 февраля, ожидается -3 °C. В понедельник, по предварительным прогнозам, потеплеет до -2 °C, будет снег.