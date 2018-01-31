Завтра в центре Перми изменится организация дорожного движения

17:41 | 1.02.2018

В пятницу, 2 февраля, столица Прикамья присоединится к всероссийским памятным мероприятиям в честь разгрома советскими войсками немецкой армии в Сталинградской битве в 1943 году. Днем изменится схема движения транспорта у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу по ул. Сибирской.



В честь 75-й годовщины победы в Сталинградской битве в 12.00 у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу напротив Дома офицеров Пермского гарнизона (ул. Сибирская, 59) пройдет церемония возложения цветов.



В связи с этим в районе Дома офицеров временно изменится схема организации движения. Будет закрыта часть парковочной зоны для личного транспорта напротив входа в Дом офицеров по ул. Сибирской – это ограничение действует с 19.00 1 февраля до 13.30 2 февраля. С 12.00 до 13.00 будет приостановлено движение автомобильного и общественного транспорта по ул. Сибирской, движение трамваев – с 12.10 до 13.00. Затем движение будет возобновлено.