В Кировском и Орджоникидзевском районах Перми начато строительство двух детских поликлиник

12:36 | 1.02.2018

В рамках реализации Адресной инвестиционной программы Пермского края ближайших 5 лет в Перми начато строительство 2 детских поликлиник в Кировском и Орджоникидзевском районах, а также лечебного корпуса с инженерным блоком на территории Оханска. Заказчиком-застройщиком объектов выступает Управление капитального строительства Пермского края.



Общая площадь поликлиники в Кировском районе по адресу ул. Шишкина, 20, составит более 5 тысяч квадратных метров, она будет рассчитана на 350 посещений в смену. Строительство поликлиники предполагается завершить в конце 2018 года. Сметная стоимость объекта с учетом софинансирования из федерального бюджета составляет 290 млн рублей.



Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе на ул. Социалистической, 20, будет рассчитана на 200 посещений в смену. Сегодня на объекте ведутся подготовительные строительные работы. Стоимость строительно-монтажных работ составит порядка 150 млн руб. Ввод поликлиники в эксплуатацию запланирован на февраль 2019 года.



Кроме того, в Оханске начато строительство лечебного корпуса с инженерным блоком, рассчитанного на 22 койки. Ввод в эксплуатацию объекта также запланирован на февраль 2019 года. В настоящий момент на объекте ведутся земляные работы по разработке котлована — установка опалубки под фундаменты. Стоимость строительных работ — более 130 млн рублей.



Всего до 2023 года на территории Пермского края будет построено 10 поликлиник, 5 больниц, 4 врачебные амбулатории.