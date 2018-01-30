Рубрика: Новости дня
17:50 | 31.01.2018
В ликвидации чрезвычайной ситуации в Горнозаводске приняли участие более 100 специалистов
Напомним, 22 января в поселке Сараны оказались разморожены 26 многоквартирных и 12 двухквартирных домов, в которых проживает свыше 400 человек, в том числе 133 ребенка. Помимо этого, не работали детский сад и школа, ненормативная температура была зафиксирована в фельдшерско-акушерском пункте. 11 домов остались без водоснабжения. Восстановление системы велось силами Региональной службы по тарифам.
«Сейчас режим чрезвычайной ситуации снят, но нам нужно сделать выводы из случившегося. Эта ситуация показала, что ряд территорий оказался не готов к подобного рода происшествиям. Мы должны быть готовы к таким ЧП — зимний период в регионе долгий», — отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.
Как сообщил и. о. заместителя председателя правительства — руководитель Региональной службы по тарифам Пермского края Антон Удальев, режим ЧС в Горнозаводском районе был снят 26 января. В результате аварии в экстренном порядке специалистам пришлось перекладывать треть теплосетей поселка и практически все подводы к домам.
«Причина такого развития ситуации — некорректные решения со стороны администрации Горнозаводского района, замалчивание реальных проблем, несвоевременные доклады в РСТ и в МЧС. В момент возникновения аварии, 21 января, муниципалитет не запрашивал дополнительные силы и средства для устранения поломок и сообщал о благоприятном прогнозе восстановления работоспособности системы теплоснабжения. Руководством района не была оперативно организована работа по определению потребности в материалах и оборудования для устранения аварии, — подчеркнул А. Удальев. — В результате в ликвидации последствий аварии было задействовано 110 специалистов, в том числе 70 человек — работники аварийных бригад, 40 человек ГУ МЧС».
Также руководитель РСТ выразил отдельную благодарность за помощь в ликвидации чрезвычайной ситуации ГУ МЧС, муниципальным образованиям: Березникам, Губахе, Лысьве, Перми, Чусовскому муниципальному району; пермскому филиалу предприятия ПАО «Т Плюс», ПАО «Горнозаводскцемент», МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство», ОАО «Сарановская шахта «Рудная», МУУП «Теплоэнергоремонт» (г. Лысьва), МУП «Чусовой», МУП «Сараныжилсервис», ООО «Октострой», ПАО «Уралкалий», ПАО «Метафракс», ООО «Содахлорат», ООО «Красный Октябрь», ЛПУМГ (г. Горнозаводск).
Губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение министерству территориальной безопасности пополнить резервные ресурсы для возможности использования при ликвидации ЧС, организовать работу на договорной основе с ремонтными службами в случае чрезвычайных ситуаций, а также организовать тренировку глав муниципальных районов, поселений по действиям при ЧС.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
31.01.2018
22:39 | 31.01.2018
Ремонт Тюменского тракта завершится к октябрю 2018 года
21:57 | 31.01.2018
В Свердловскую область возвращаются морозы
21:48 | 31.01.2018
Гостиницы Екатеринбурга и метрополитен готовы к ЧМ-2018
21:00 | 31.01.2018
С завтрашнего дня в Екатеринбурге на перекрестке Щербакова — Самолетная изменится схема движения
20:38 | 31.01.2018
В Екатеринбурге подготовили площадку для центра «Эрмитаж-Урал»
18:33 | 31.01.2018
Ловеласу на «семерке», устроившему стрельбу около детского лагеря под Белояркой, дали 8 лет колонии
18:31 | 31.01.2018
Экс-прокурора Карпова продолжат судить за организацию убийств
18:15 | 31.01.2018
За три года в Прикамье отремонтируют почти 2 тысячи километров дорог
18:04 | 31.01.2018
Владимир Бурматов помог зоозащитникам Челябинска
17:50 | 31.01.2018
В ликвидации чрезвычайной ситуации в Горнозаводске приняли участие более 100 специалистов
17:47 | 31.01.2018
Сухоложский хлебокомбинат закрыт на 90 суток за просроченное сырье и антисанитарию
17:31 | 31.01.2018
Жителям Прикамья предоставлена возможность в режиме онлайн задать вопросы на тему ЖКХ
17:19 | 31.01.2018
В Екатеринбурге во время ночной погони сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие
17:18 | 31.01.2018
Пермский приют «Матроскин» собрал деньги на новое помещение
16:58 | 31.01.2018
Школу в Щучьем Озере построят по уникальному проекту
16:41 | 31.01.2018
Двум жителям Ирбита, до смерти избившим двух мужчин, вынесли приговор
15:59 | 31.01.2018
В Свердловской области объявлен конкурс на разработку памятного знака в честь царской семьи
15:48 | 31.01.2018
На перекрестке улиц Кирова и Горького в Кургане произошел новый прорыв
15:39 | 31.01.2018
Североуральскую больницу оштрафовали за обнаруженные на полу прачечной документы, содержащие информацию о пациентах
15:18 | 31.01.2018
Юная жительница Лесного попала в Книгу рекордов России
14:54 | 31.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 30 января 2018 года
14:47 | 31.01.2018
Стартовал прием заявлений для голосования на выборах по месту нахождения
14:35 | 31.01.2018
Автомобилистам запретят останавливаться на улице Луначарского от Большакова до Ткачей
14:20 | 31.01.2018
Любовь довела юную курганскую спортсменку до скамьи подсудимых
14:16 | 31.01.2018
Начался прием работ на XIX Всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований «Алмазные грани»
14:07 | 31.01.2018
В Кургане открыли Центр оказания услуг для бизнеса. «Это желание помочь предпринимателям»
14:07 | 31.01.2018
1 сентября новый корпус пермской школы № 59 примет учеников
13:40 | 31.01.2018
Евгений Куйвашев провел заседание Совета общественной безопасности
13:19 | 31.01.2018
В Екатеринбурге завершилась кампания по отбору волонтеров на ЧМ-2018
12:55 | 31.01.2018
Главы Серова и Арамиля отчитались перед Куйвашевым о проделанной работе
12:39 | 31.01.2018
В Прикамье открылись еще пять ледовых переправ
12:28 | 31.01.2018
В пятницу в Перми сменится тема инсталляций на набережной Камы
12:28 | 31.01.2018
Сервис краткосрочной аренды автомобилей открылся в Екатеринбурге
12:20 | 31.01.2018
Из-за аварии температуру батарей на ЖБИ снизили
12:05 | 31.01.2018
В Прикамье начался прием заявлений на голосование на любом удобном избирательном участке
11:57 | 31.01.2018
«Замерзающими» поселком Мартюш и селом Новоисетское занялась прокуратура
11:14 | 31.01.2018
Ниточки контрабанды валюты из Азербайджана ведут в Свердловскую область
11:09 | 31.01.2018
В Курганской области лобовое столкновение LADA и ВАЗа унесло три жизни. Еще двое ранены
10:56 | 31.01.2018
Более 50 % учеников автошкол Зауралья не могут сдать практический экзамен в условиях города с первого раза
10:46 | 31.01.2018
Замминистра сельского хозяйства РФ провел в Екатеринбурге совещание по поводу африканской чумы
10:09 | 31.01.2018
Переехавший пьяного человека комбайнер получил 2 года
10:02 | 31.01.2018
Уральские спасатели получили «Пираний»
10:01 | 31.01.2018
Стартовала спартакиада Группы «Уралкалий» сезона-2018
09:59 | 31.01.2018
«Лыжня России — 2018» в Прикамье соберет до 12 тысяч участников