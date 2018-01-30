В ликвидации чрезвычайной ситуации в Горнозаводске приняли участие более 100 специалистов

17:50 | 31.01.2018

В среду, 31 января, на заседании правительства Пермского края была озвучена информация по ликвидации чрезвычайной ситуации в Горнозаводском районе.



Напомним, 22 января в поселке Сараны оказались разморожены 26 многоквартирных и 12 двухквартирных домов, в которых проживает свыше 400 человек, в том числе 133 ребенка. Помимо этого, не работали детский сад и школа, ненормативная температура была зафиксирована в фельдшерско-акушерском пункте. 11 домов остались без водоснабжения. Восстановление системы велось силами Региональной службы по тарифам.



«Сейчас режим чрезвычайной ситуации снят, но нам нужно сделать выводы из случившегося. Эта ситуация показала, что ряд территорий оказался не готов к подобного рода происшествиям. Мы должны быть готовы к таким ЧП — зимний период в регионе долгий», — отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.



Как сообщил и. о. заместителя председателя правительства — руководитель Региональной службы по тарифам Пермского края Антон Удальев, режим ЧС в Горнозаводском районе был снят 26 января. В результате аварии в экстренном порядке специалистам пришлось перекладывать треть теплосетей поселка и практически все подводы к домам.



«Причина такого развития ситуации — некорректные решения со стороны администрации Горнозаводского района, замалчивание реальных проблем, несвоевременные доклады в РСТ и в МЧС. В момент возникновения аварии, 21 января, муниципалитет не запрашивал дополнительные силы и средства для устранения поломок и сообщал о благоприятном прогнозе восстановления работоспособности системы теплоснабжения. Руководством района не была оперативно организована работа по определению потребности в материалах и оборудования для устранения аварии, — подчеркнул А. Удальев. — В результате в ликвидации последствий аварии было задействовано 110 специалистов, в том числе 70 человек — работники аварийных бригад, 40 человек ГУ МЧС».



Также руководитель РСТ выразил отдельную благодарность за помощь в ликвидации чрезвычайной ситуации ГУ МЧС, муниципальным образованиям: Березникам, Губахе, Лысьве, Перми, Чусовскому муниципальному району; пермскому филиалу предприятия ПАО «Т Плюс», ПАО «Горнозаводскцемент», МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство», ОАО «Сарановская шахта «Рудная», МУУП «Теплоэнергоремонт» (г. Лысьва), МУП «Чусовой», МУП «Сараныжилсервис», ООО «Октострой», ПАО «Уралкалий», ПАО «Метафракс», ООО «Содахлорат», ООО «Красный Октябрь», ЛПУМГ (г. Горнозаводск).



Губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение министерству территориальной безопасности пополнить резервные ресурсы для возможности использования при ликвидации ЧС, организовать работу на договорной основе с ремонтными службами в случае чрезвычайных ситуаций, а также организовать тренировку глав муниципальных районов, поселений по действиям при ЧС.