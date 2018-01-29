В пятницу в Перми сменится тема инсталляций на набережной Камы

12:28 | 31.01.2018

2 февраля произойдет смена видеоэкспозиции #ЦветСвет. В феврале зрителей познакомят с творческой жизнью и богатым наследием Театра оперы и балета им. Чайковского.



Напомним, светомузыкальные инсталляции — проект, призванный сделать набережную привлекательной и зимой. Первая инсталляция открылась 28 декабря, ее темой стали сказы Бажова. Перформанс посмотрели более 100 тысяч человек. Теперь команда #ЦветСвет приглашает увидеть фрагменты известных балетных постановок и погрузиться в атмосферу классической музыки.



Обновленную светомузыкальную инсталляцию #ЦветСвет можно будет увидеть с 2 по 25 февраля. Представления проводятся по вечерам с пятницы по воскресенье — в 19:00, 20:00 и 21:00. Время начала может быть скорректировано с учетом светового дня, предупреждают организаторы.