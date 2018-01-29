Стартовала спартакиада Группы «Уралкалий» сезона-2018

10:01 | 31.01.2018

Торжественное открытие корпоративной спартакиады состоялось в доме спорта «Калиец» в Соликамске. Право торжественно вынести и поднять флаг «Уралкалия» под корпоративный гимн получили лучшие участники спартакиады 2017 года.



В рамках открытия корпоративной спартакиады спортсмены Группы «Уралкалий» присоединились к общероссийской акции в поддержку российских олимпийцев на XXIII зимних Олимпийских играх в Корее, инициированной компанией ZASPORT — официальным экипировщиком российской олимпийской сборной. Почти 100 участников флешмоба построились в форме флага Российской Федерации, подняв вверх красные, белые и синие листы с хештегом #РоссияЗАСПОРТ.



На первом этапе спартакиады команды-участницы выявили сильнейших в общефизической подготовке, изучили нюансы дыхательной гимнастики на релакс-площадке. Зрелищным событием стало выступление участников спортивного шоу Playmakers из Перми.



В корпоративной спартакиаде в этом году примут участие 13 коллективов физкультуры подразделений «Уралкалия» и дочерних обществ — всего около двух тысяч спортсменов в составе. Соревнования пройдут по следующим видам спорта: плавание, дартс, стрельба, лыжные гонки, волейбол, футзал, лёгкая атлетика, настольный теннис, мини-футбол, легкоатлетический кросс по пересечённой местности и баскетбол.



В «Уралкалии» уделяют большое внимание развитию спорта и формированию здорового образа жизни в городах присутствия. Помимо спортивных корпоративных мероприятий, сотрудники в течение года принимают участие в нескольких акциях.



В ходе акции «За здоровьем — на лыжню!» работники пользуются прокатом инвентаря на лыжных базах «Снежинка» (г. Березники) и «Калиец» (г. Соликамск) с 50-процентной скидкой. В период акции «За здоровьем — вплавь!» они могут посещать бассейны «Титан» и «Кристалл» в Березниках и «Дельфин» в Соликамске с 50-процентной скидкой. А участники акции «За здоровьем — с ветерком!» получают в прокат летний спортинвентарь со скидкой 50–60 %.