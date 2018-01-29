В прикамском санатории «Ирень» начались ремонтные работы

18:41 | 30.01.2018

В краевом детском санатории для больных туберкулезом № 1 «Ирень» начались ремонтные работы. Напомним, государственное учреждение получило на эти цели средства из резервного фонда президента РФ. Общая сумма бюджетных ассигнований — 46,9 млн рублей. Соответствующее распоряжение было подписано президентом РФ Владимиром Путиным.



Как рассказал заместитель директора ООО «ИнКом» (подрядчик) Вячеслав Кудрин, работы начались чуть больше недели назад. За это время рабочие успели демонтировать полы и начать их утепление, выполнить демонтаж старого утепления перекрытий. «На этой неделе мы планируем начать монтаж нового утеплителя чердачных перекрытий в спальных корпусах, — говорит В. Кудрин. – До конца февраля предполагаем закончить утепление полов, завершить работы по отоплению, начать проведение электрики, утеплить чердаки и вывести туда вентиляционные выходы».



Проект ремонтных работ включает в себя ремонт здания столовой, спальных корпусов № 2 и 4. По словам главного врача ГБУЗ ПК «Краевой детский санаторий для больных туберкулезом № 1 «Ирень» Юрия Чистых, завершить все работы предполагается до конца текущего года.



Контракт с подрядчиком предусматривает ремонт первых этажей спальных корпусов: утепление наружных стен, замену инженерных коммуникаций, модернизацию системы пожарной сигнализации, а также замену кровли одного из корпусов. Будет отремонтирована столовая, над которой после завершения работ разместятся стоматологический и физкабинеты.



Напомним, заявка на получение средств из резервного фонда президента РФ для ремонта санатория была сформирована по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова. Министерство здравоохранения Пермского края оказало содействие в подготовке всей необходимой проектно-сметной документации, провело экспертизу и конкурсные процедуры. Кроме того, средства из резервного фонда президента РФ были направлены и на ремонт здания краевого центра дополнительного образования «Росток». На эти цели президентский фонд направил 15,6 млн рублей. Работы предполагается завершить в этом году.



Отметим, санаторий «Ирень» организован в феврале 1958 года. Это единственный в Пермском крае круглогодичный санаторий для больных или имеющих риск заразиться туберкулезом. В учреждении оказывают противотуберкулезную санаторно-курортную помощь детям и подросткам, больным туберкулезом, контактирующим с больными туберкулезом и лицам из группы риска по этому заболеванию.



Единовременно в санатории могут проходить лечение 110 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Они размещаются в двух лечебных корпусах по 55 человек в каждом.



Ежегодно в санатории пролечиваются около 450 детей, что влияет на снижение количества заболевших туберкулезом среди детей и подростков Пермского края. Продолжительность пребывания пациентов в санатории составляет от 90 до 180 дней в среднем.