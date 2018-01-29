Рубрика: Новости дня
18:41 | 30.01.2018
В прикамском санатории «Ирень» начались ремонтные работы
Как рассказал заместитель директора ООО «ИнКом» (подрядчик) Вячеслав Кудрин, работы начались чуть больше недели назад. За это время рабочие успели демонтировать полы и начать их утепление, выполнить демонтаж старого утепления перекрытий. «На этой неделе мы планируем начать монтаж нового утеплителя чердачных перекрытий в спальных корпусах, — говорит В. Кудрин. – До конца февраля предполагаем закончить утепление полов, завершить работы по отоплению, начать проведение электрики, утеплить чердаки и вывести туда вентиляционные выходы».
Проект ремонтных работ включает в себя ремонт здания столовой, спальных корпусов № 2 и 4. По словам главного врача ГБУЗ ПК «Краевой детский санаторий для больных туберкулезом № 1 «Ирень» Юрия Чистых, завершить все работы предполагается до конца текущего года.
Контракт с подрядчиком предусматривает ремонт первых этажей спальных корпусов: утепление наружных стен, замену инженерных коммуникаций, модернизацию системы пожарной сигнализации, а также замену кровли одного из корпусов. Будет отремонтирована столовая, над которой после завершения работ разместятся стоматологический и физкабинеты.
Напомним, заявка на получение средств из резервного фонда президента РФ для ремонта санатория была сформирована по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова. Министерство здравоохранения Пермского края оказало содействие в подготовке всей необходимой проектно-сметной документации, провело экспертизу и конкурсные процедуры. Кроме того, средства из резервного фонда президента РФ были направлены и на ремонт здания краевого центра дополнительного образования «Росток». На эти цели президентский фонд направил 15,6 млн рублей. Работы предполагается завершить в этом году.
Отметим, санаторий «Ирень» организован в феврале 1958 года. Это единственный в Пермском крае круглогодичный санаторий для больных или имеющих риск заразиться туберкулезом. В учреждении оказывают противотуберкулезную санаторно-курортную помощь детям и подросткам, больным туберкулезом, контактирующим с больными туберкулезом и лицам из группы риска по этому заболеванию.
Единовременно в санатории могут проходить лечение 110 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Они размещаются в двух лечебных корпусах по 55 человек в каждом.
Ежегодно в санатории пролечиваются около 450 детей, что влияет на снижение количества заболевших туберкулезом среди детей и подростков Пермского края. Продолжительность пребывания пациентов в санатории составляет от 90 до 180 дней в среднем.
© «Вечерние Ведомости»
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