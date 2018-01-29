В Прикамье оказывается вся необходимая помощь пострадавшей при пожаре многодетной семье

18:23 | 30.01.2018

26 января в Кунгурском районе сгорел дом, в котором проживала приемная семья. Никто из проживающих не пострадал. Психологической службой ГУ ДО ПК ЦППМСС погорельцам оказана необходимая помощь.



С 27 января семья начала обустраивать дом (площадь 74 кв. м) — расставляют мебель, делают косметический ремонт, разбирают вещи, устанавливают кухонный гарнитур. В достаточном количестве имеются спальные места. Решается вопрос по приобретению мебели. Министерство социального развития Пермского края помогает решить вопрос с приобретением мебели. На спонсорские средства закуплена и привезена бытовая техника: микроволновая печь, холодильник, стиральная машина. В необходимом количестве семья обеспечена предметами гигиены и вещами.



До переезда в указанное жилое помещение несовершеннолетние вместе с приемными родителями проживают в поселке Бымок у родственников. Для детей созданы надлежащие условия для проживания, у всех имеются спальные места. Территориальным управлением министерства социального развития выделена материальная помощь в размере 115 тысяч рублей. В ближайшее время будет произведена выплата на содержание подопечных в сумме 155 000 руб.



Через администрацию Ленского сельского поселения будет оказана помощь в виде древесины для строительства дома, а также содействие в разборе сгоревшего дома. Уже весной семья планирует начать строительство нового дома.



Краевой Ассоциацией замещающих семей для оказания помощи семье в группе vk.com/club157981215 размещена информация о помощи приемной семье.



Губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение главе Кунгурского муниципального района найти семье новый дом или оказать помощь в строительстве жилья.