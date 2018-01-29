В четверг в Перми стартует прием детей в первые классы

18:04 | 30.01.2018

Послезавтра, 1 февраля, в краевой столице начнется прием в первые классы общеобразовательных учреждений. По предварительным прогнозам, в новом учебном году в Перми приступят к учебе более 14 тысяч первоклассников.



Прием заявлений от родителей будущих школьников проводится в два этапа. Первый этап – с 1 февраля по 30 июня – предназначен для детей, проживающих на закрепленной за образовательным учреждением территории. Затем с 1 июля по 5 сентября принимаются заявления для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. При этом школа может начать прием на свободные места раньше установленного срока, если закончен прием детей, проживающих на закрепленной территории.



Так как в Перми открываются новые корпуса школ и появляется новый жилой фонд, постановление администрации города о закреплении территорий за образовательными учреждениями издается ежегодно. Информация о закреплении размещена на Едином портале пермского образования permedu.ru в разделе «Образовательная волна» и на сайтах школ города.



В субботу, 3 февраля, во всех школах Перми состоится единый день открытых дверей. В образовательных учреждениях будут работать презентационные и консультационные площадки, а родители смогут подать заявление о приеме ребенка в первый класс. График проведения дня открытых дверей в каждом учреждении можно посмотреть на сайте городской администрации gorodperm.ru.