Сегодня ночью на улицах Перми работало 270 единиц техники

13:00 | 29.01.2018

Подрядные организации увеличили количество техники на пермских улицах в связи со снегопадом. Так, в ночь с 28 на 29 января в городе работала 271 единица, днем работу продолжают около 230 единиц техники.



Подрядчики применяют традиционную схему уборки улиц, рассказали в городском управлении внешнего благоустройства. Сначала проводится подсыпка и прометание магистральных улиц, по которым следует общественный транспорт, спусков и подъемов, затем техника отправляется на уборку второстепенных дорог с менее интенсивным трафиком.



Собранный в валы снег массово вывозят после окончания снегопада. Так, за последнюю неделю с улиц Перми на полигоны вывезено 65 тысяч кубометров снега, а всего с начала зимнего содержания – более 360 тысяч кубометров.



Снегопад продолжается, и водителям рекомендуют быть аккуратнее, проявить особую внимательность в местах возможного появления пешеходов.