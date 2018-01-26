К концу недели в Перми ожидается потепление

12:19 | 29.01.2018

Сейчас в столице Прикамья -10 градусов, снег. Сегодня, 29 января, по прогнозу Пермского ГИС-центра, снег будет продолжаться всю первую половину дня. Ночью столбик термометра покажет до -16 °С.



Завтра и в среду будет около -9 °С. Четверг, 1 февраля, станет самым холодным днем недели — около -15 °С, ночью до -20 °С. А днем в пятницу может начаться резкое повышение температуры, до -7 °С. В выходные, по предварительным прогнозам, возможно наступление оттепели.