В Перми открыта продажа авиабилетов в Геленджик

11:55 | 28.01.2018

Перелеты по маршруту Геленджик - Пермь - Геленджик в этом году будет осуществлять «ЮВТ АЭРО». Первый вылет - 18 июня, закрытие сезона - 19 сентября.



Вылеты запланированы дважды в неделю на самолете Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров. Минимальная стоимость билета в один конец - 8090 рублей.