Рубрика: Новости дня
18:42 | 25.01.2018
Повышено качество теплоснабжения еще 68 жилых домов в Перми
Пермский филиал «Т Плюс» подвел итоги по выполнению программы модернизации Закамского теплового узла с установкой в жилых домах Кировского района Перми индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в 2017 году. Заявленные планы выполнены в полном объеме: всего в минувшем году в микрорайоне Закамск энергоэффективное оборудование ИТП смонтировано в 68 зданиях, выведены из эксплуатации очередные 2 ЦТП. Также в рамках проекта энергетики в 2017 году переложили в Кировском районе более 3 930 м сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения.
Важно отметить, что в плане 2017 года были 34 дома, для жителей которых были предусмотрены меры социальной поддержки при установлении единого тарифа в Закамском тепловом узле. Жители 17 зданий проголосовали за установку ИТП, и энергетики выполнили эти работы. Остальные намерены проанализировать опыт соседей и принять решение после оценки эффективности проекта.
Напомним, группа «Т Плюс» реализует проект модернизации Закамского теплового узла в Кировском районе Перми с 2014 года. За этот период индивидуальными теплопунктами оснащено 96 жилых домов. Главные преимущества ИТП: возможность регулировки подачи теплоносителя и повышение качества услуг. Как показывают результаты прошлых отопительных сезонов, в домах с ИТП потребление теплоэнергии в среднем снижается на 18 % и на 30 % сокращается расход воды на нужды ГВС.
Благодаря установленным в прошлом году ИТП жители домов смогли войти в отопительный сезон 2017–2018 годов с высоким качеством услуг теплоснабжения. Так, для дома по ул. Светлогорской, 19 (водоподогреватель ГВС из комплекса ИТП установлен в ноябре 2017 года), решена многолетняя проблема по качеству ГВС. Жильцы дома по ул. Ушакова, 36 (ИТП установлен в октябре 2017 года), оптимизировали теплопотребление, что привело к нормализации температуры в квартирах и дало возможность снижать платежи.
Галина Валеева, председатель ТСЖ «Светлогорская, 19» отмечает, что раньше горячая вода в доме была не более 40–50 градусов: «Сейчас стала стабильно 60 градусов, и жильцы очень довольны. Установленное оборудование работает надежно и бесперебойно. В этом году установим весь комплекс ИТП, чтобы регулировать теплоподачу и для отопления». «Установка ИТП позволила оптимизировать теплопотребление, и теперь в наших квартирах нет «перетопов». Для части жильцов сначала было непривычно жить при 21–22 градусах в помещениях. Но сейчас все поняли: это позволило существенно сократить расходы на отопление, что, безусловно, должно положительно отразиться на суммах в квитанциях», — говорит Валерий Трясцин, житель дома по ул. Ушакова, 36.
Энергетики отмечают, что на темпы выполнения проекта оказывает влияние неконструктивная позиция председателей ТСЖ некоторых домов. Например, жители домов по ул. Липатова, 20 и 22, проголосовали за установку ИТП и хотят, чтобы в их доме было энергоэффективное оборудование. Однако монтаж ИТП невозможен без аналогичного решения собственников квартир по ул. Липатова, 18, так как все дома подключены к одному ЦТП. Председатель ТСЖ данного дома ведет антипропаганду среди собственников квартир. В этом случае более активную позицию должны занять сами жильцы. Ведь в денежном выражении энергоэффект значителен: оборудованный ИТП дом экономит на ресурсопотреблении: холодная вода, теплоэнергия — от 177 до 910 тыс. рублей ежегодно. На эти средства в стандартном 5-этажном 4-подъездном доме можно провести ремонт фасада (360 тыс. рублей), отремонтировать один подъезд (230 тыс. рублей), заменить окна (160 тыс. рублей), обустроить детскую площадку (156 тыс. рублей), поменять стояки системы теплоснабжения, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения (172 тыс. рублей), установить энергосберегающие лампы (48 тыс. рублей).
От установки ИТП пока отказываются образовательные учреждения Перми, хотя для них преимущества энергосберегающего оборудования еще более очевидны. Так, в контуре теплоснабжения «Т Плюс» и ООО «ПСК» находится 124 детских сада и 120 школ с годовым теплопотреблением 83,3 и 88,4 тыс. Гкал соответственно. С учетом эффектов ИТП и утвержденного тарифа, прямая экономия бюджета города по детским садам могла бы составить от 27 до 38 млн рублей в год, по школам — от 29 до 40 млн рублей. Кроме того, эти средства можно было бы направить на развитие образовательных учреждений: в каждом детсаду сделать современную игровую площадку, а в школе открыть новый компьютерный класс либо направить средства на систему безопасности.
Таким образом, комплексный подход в сфере теплоснабжения позволяет достичь финансовых эффектов в виде снижения платежей, а также существенно повысить параметры услуг отопления и горячего водоснабжения. Положительные результаты пилотного проекта в Кировском районе достигнуты в том числе потому, что установку ИТП и модернизацию теплопроводов в Закамске осуществляет одна организация — ООО «Т плюс новые решения». Эта компания эксплуатирует комплекс ЦТП и тепловых сетей, выступая и как поставщик энергоресурса, и как проектный офис для внедрения энергоэффективных технологий. Сосредоточение же магистральных и распределительных сетей под управлением одной компании позволяет при утверждении тарифа принимать и реализовывать единую инвестпрограмму, что обеспечивает комплексность процесса.
Сейчас энергетиками формируется план по установке ИТП на 2018 год, в «Т Плюс» намерены продолжать реализацию востребованного населением Перми проекта.
© «Вечерние Ведомости»
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