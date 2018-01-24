Системы видеонаблюдения установлены в 81,2 % образовательных учреждений Пермского края

12:09 | 25.01.2018

24 января в Перми состоялось совещание антитеррористической комиссии во главе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Одной из тем заседания стала проверка системы безопасности образовательных учреждений в регионе. О результатах проверки отчитались министр образования Пермского края, глава Перми и замначальника Управления Росгвардии по Пермскому краю.



Максим Решетников рассказал, что за последние годы в обеспечение безопасности школ регионом были вложены большие средства: «Ежегодно на комплексную безопасность образовательных учреждений тратится 1,3 млрд рублей. При этом безопасность обеспечивается строго в соответствии с региональным и федеральным законодательством. Но жизнь показала, что при возникновении экстремальных ситуаций, и уже не в теории, а, к сожалению, в реальности, система дает сбои».



Министерством образования и науки Пермского края была проведена проверка в 1570 образовательных учреждениях региона. Проверка проводилась по следующим параметрам: инженерная укрепленность объектов (ограждения, ворота), наличие кнопки экстренного вызова, системы видеонаблюдения, организация физической охраны и другие. По результатам проверки выяснилось, что тревожными кнопками оснащены 77,5 % школ и детсадов, системы видеонаблюдения установлены в 81,2 % учреждений.



По словам министра образования, во всех школах региона есть пункты охраны, но к работе персонала остаются вопросы. «Выяснилось невыполнение или незнание некоторых должностных инструкций охранным персоналом. У всех хорошо отработаны навыки эвакуации, но ни дети, ни сотрудники не знают, как себя вести в экстремальных ситуациях. Необходимы рекомендации по поведению в нестандартных случаях», — отметила Раиса Кассина.



Глава Перми Дмитрий Самойлов рассказал о проверке всех 130 школ Перми. До конца января будут проверены детские сады и учреждения дополнительного образования города. По мнению главы Перми, можно рассмотреть возможность закрепления за охранными предприятиями определенных территорий, а не отдельных объектов.



Замначальника Управления Росгвардии по Пермскому краю Ринат Авхадиев озвучил предложение о возможности в будущем объединения систем охраны всех объектов здравоохранения, культуры и образования. В части проверки сотрудниками Росгвардии выявлено 6 нарушений при оказании охранных услуг, к административной ответственности привлечено 5 работников и 1 руководитель частных охранных организаций. Охранники школ прошли инструктаж и учебные тренировки.



По итогам заседания антитеррористической комиссии губернатор Максим Решетников поручил министерству образования составить план по исправлению всех выявленных недостатков, в частности организовать проведение практических тренировок по отработке действий при эвакуации и провести дополнительные инструктажи сотрудников образовательных учреждений, министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок совместно с министерством образования и науки, министерством территориальной безопасности и Управлением ФСВНГ России по Пермскому краю проработать вопрос о специальных требованиях при закупке услуг по охране образовательных учреждений. Также министерству территориальной безопасности поручено сформировать предложения по ежеквартальному контролю над выполнением требований безопасности образовательных учреждений.