В субботу в Перми пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда

17:45 | 24.01.2018

27 января пермяки отдадут дань памяти одному из важнейших событий Великой Отечественной войны — дню полного освобождения в 1944 году советскими войсками Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками.



Наступление немецких войск на Ленинград (ныне Санкт-Петербург) началось 10 июля 1941 года. Жители блокадного Ленинграда испытали на себе все тяготы и лишения: из-за бомбежек практически сразу же город остался без отопления, горячей воды и продовольственных складов, еды не хватало, люди погибали от голода. Блокада Ленинграда длилась 872 дня и стала самой кровопролитной в истории человечества. Историческое значение обороны Ленинграда огромно.



27 января стало днем полного освобождения Ленинграда от блокады и ныне является одним из Дней воинской славы России. В Перми в честь 74-й годовщины снятия блокады Ленинграда 27 января в 12:00 у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу состоится церемония, во время которой участники возложат цветы к мемориалу «Вечный огонь». На время церемонии возложения на полчаса — с 12:00 до 12:30 — будет приостановлено движение трамваев по улице Сибирской.



В церемонии примут участие жители блокадного Ленинграда, представители Пермской региональной общественной организации «Краевой совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов», городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, воспитанники Пермского краевого центра военно-патриотического воспитания «Юнармия», представители администраций Пермского края и города Перми.