Рубрика: Новости дня
13:43 | 22.01.2018
В Перми ожидается снегопад и сильный ветер
Завтра снегопады и метели продолжатся, столбик термометра покажет около -12 °C. В среду дневная температура повысится до -9 °C, осадки прекратятся. В четверг, 25 января, потеплеет до -8 °C. В пятницу днем будет -9 °C. В выходные, по предварительным прогнозам, немного похолодает.
© «Вечерние Ведомости»
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В Перми ожидается снегопад и сильный ветер
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