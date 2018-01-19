В Перми ожидается снегопад и сильный ветер

13:43 | 22.01.2018

Сейчас в столице Прикамья -17 градусов, пасмурно. Сегодня, 22 января, в Перми ожидается снегопад и метель, порывы ветра до 15–17 м/с.



Завтра снегопады и метели продолжатся, столбик термометра покажет около -12 °C. В среду дневная температура повысится до -9 °C, осадки прекратятся. В четверг, 25 января, потеплеет до -8 °C. В пятницу днем будет -9 °C. В выходные, по предварительным прогнозам, немного похолодает.