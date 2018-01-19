РСТ: поставлена задача восстановить теплоснабжение в п. Сараны Горнозаводского района до конца дня 22 января

12:56 | 22.01.2018

21 января с 00:30 до 10:30 произошла остановка котельной и отключилось электроснабжение в п. Сараны Горнозаводского района. Как результат — размораживание теплотрассы и отключение центрального теплоснабжения.



В 10:30 котельная была запущена. Выяснилось, что общая циркуляция на теплотрассе есть, но теплоноситель поступает не во все дома. В 20:00 21 января в результате мониторинга выявлено перемерзание труб теплоснабжения в местах ввода в 8 жилых многоквартирных домах с населением 137 человек, в том числе 24 ребенка. Жизнедеятельность этих домов не нарушена, поскольку дома оснащены печным отоплением (запас дров есть).



Причина перемерзания вводов в жилые дома — снижение давления теплоносителя в системе отопления, связанное с образованием трещины на задвижке ЦТП. Всего котельная отапливает 26 многоквартирных домов (24 двухэтажных двухподъездных и 2 трехэтажных трехподъездных), в которых проживают 405 человек, а также 3 социальных учреждения — школу, детский сад и ФАП.



На место происшествия выезжали глава Горнозаводского МР Александр Афанасьев, председатель КЧС и ОПБ Горнозаводского МР Денис Буренин. Работы по замене задвижки на ЦТП и выходу работы котельной на полную мощность запланированы на 22 января. Ситуация находится на контроле Региональной службы по тарифам Пермского края.