Пермские спортсмены вошли в состав краевой сборной по подводному спорту

16:44 | 21.01.2018

В спорткомплексе «Олимпия» прошло первенство Прикамья по подводному спорту среди юношей и девушек младшей возрастной категории.



Семь медалей получили воспитанники детско-юношеской спортивной школы водных видов спорта. Алина Гришанова и Игорь Сычев завоевали золото. Одна серебряная и одна бронзовая медали у Алины Кутергиной. По бронзовой медали завоевали Мария Чернышева, Мария Вотинова и Яна Голубова.



По результатам первенства сформирована сборная команда Пермского края для выступлений на всероссийских соревнованиях. В состав сборной вошли все спортсмены, получившие медали.