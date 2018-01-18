В 2017 году Пермский филиал «Т Плюс» направил на подготовку к зиме, помимо тарифных источников, дополнительно 533 млн рублей

10:32 | 20.01.2018

Энергокомпания в 2017 году обеспечила опережающие вложения в тепловую инфраструктуру, сопоставимые с суммой, исключенной из инвестпрограммы 2016 года, и повысила надежность теплоснабжения жителей.



В соответствии с постановлениями Региональной службы по тарифам Пермского края, рост тарифа для основного поставщика тепловой энергии в регионе – ООО «Пермская сетевая компания» – для потребителей Перми с 1 июля 2018 года составит 3,4%, для Пермского филиала «Т Плюс» - 4% (в Закамском тепловом узле – 2,7%), ООО «Т плюс новые решения» - 4%. Размер тарифа не превышает установленный предельный индекс, увеличение связано с объективными причинами – ростом цен на топливо и основные материалы, изменением уровня инфляции и т.д.



При этом в тарифах компаний на 2018 год учтено исключение неиспользованных средств, предусмотренных в тарифе 2016 года на выполнение инвестиционной программы в общем размере для трех компаний – 707 млн рублей. Основная причина недоисполнения инвестпрограммы – долги за тепло недобросовестных ТСЖ и УК-потребителей, негативно влияющие на наличие достаточных оборотных средства. Коррекция также вызвана уточнением объемов работ после начала реконструкций, переносом сроков ремонтов из-за принятия новых технических решений, а также дополнением перечня проектов по итогам экспертиз промышленной безопасности.



Для качественной подготовки к отопительному сезону в утвержденных на 2017 год тарифах на тепловую энергию для Пермского филиала «Т Плюс» и предприятий, входящих в его контур управления, было предусмотрено 1,985 млрд рублей вложений в теплосетевой комплекс, которые были исполнены в полном обьеме. Между тем «Т Плюс» по программе «Re: Конструкция-2017» выполнила инвестиционные обязательства и ремонты на территории Пермского края в объеме 2,518 млрд рублей, что на 533 млн рублей больше тарифных источников.



В 2017 году за счет тарифных источников и привлеченных средств компании был реконструирован ряд объектов в Перми и Березниках. В краевой столице акцент был сделан на тепломагистралях, проходящих по улицам Мильчакова, Леонова, Кабельщиков, М. Рыбалко, Монастырской и других. Особое внимание было уделено улице Островского: работы здесь прошли на нескольких участках общей протяженностью более 2 км. Везде изношенные трубопроводы были заменены на новые сети со сроком службы 25 лет. Всего в Пермском крае переложено более 27,6 км магистральных и распределительных сетей.



«Летняя ремонтная кампания проходила в Прикамье в рамках федеральной программы «Т Плюс» «Re: Конструкция-2017», цель которой – сконцентрировать финансовые и организационные усилия на обновлении инфраструктуры, от надежной работы которой зависит комфорт жителей, – отмечает директор Пермского филиала «Т Плюс» Антон Трифонов. - Мы тесно взаимодействуем с органами власти, потому что у нас общие цели. От ответственного формирования инвестиционной программы и тарифообразования зависит качество проводимых работ по реконструкции и техперевооружению, а значит, и надежное теплоснабжение пермяков».