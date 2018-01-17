Столица Прикамья стала четвертой в рейтинге туристических городов ПФО

17:15 | 18.01.2018

Российский сервис бронирования отелей Tvil.ru, опираясь на данные бронирования отелей и апартаментов, составил рейтинг самых популярных у туристов городов Приволжского федерального округа по итогам 2017 года.



Пермь вошла в топ-5 рейтинга, заняв четвертую позицию. Лидером стала Казань, второе место занял Нижний Новгород. На третьем месте расположилась Самара, а на пятом — Уфа. В первую десятку рейтинга попали Саратов, Ижевск, Ульяновск, Чебоксары и Саранск.



По данным сервиса, в 2017 году в столице Прикамья туристы бронировали проживание в отелях и квартирах в среднем на три ночи и платили 2,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего в ПФО туристам обошлось проживание в Чебоксарах и Саранске, а самый высокий ценник оказался в Нижнем Новгороде.