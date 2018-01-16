Более 600 миллионов будет дополнительно направлено на поддержку рождаемости в Прикамье

14:40 | 18.01.2018

Как сообщает минсоцразвития Пермского края, во всех территориях региона начат прием заявлений от семей на получение ежемесячной выплаты на первого ребенка, рожденного после 1 января 2018 года.



Выплата положена семьям, в которых доход на каждого не превышает полтора прожиточных минимума. Расчет ведут специалисты органов социальной защиты. В этом году размер выплаты в Прикамье составит 10289 рублей в месяц.



Также в крае есть дополнительный механизм поддержки рождаемости: женщинам в возрасте от 19 до 24 лет, родившим первенца с 1 января 2017 года, при достижении ребенком полутора лет предназначается единовременная выплата. Первые такие выплаты начнутся с 1 июля 2018 года. Размер региональной единовременной выплаты – 60 тысяч рублей.



«На трехлетний период на данную меру социальной помощи в краевой казне предусмотрено более 600 млн рублей, – пояснил Максим Решетников. – Инициатива крайне важная и своевременная, которая позволит поддерживать уровень рождаемости в крае на стабильном уровне».



Всего на поддержку семей с детьми край расходует около 2,5 млрд рублей ежегодно.



Жители Прикамья могут получить онлайн-консультацию по этому вопросу по электронной почте: MVVize@social.permkrai.ru.



Более подробная информация о выплатах на первого ребенка доступна на официальном сайте министерства социального развития Пермского края minsoc.permkrai.ru.