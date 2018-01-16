Рубрика: Новости дня
12:50 | 18.01.2018
Губернатор Прикамья предложил передать федеральные земли в распоряжение регионов
В совещании участвовали заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, министр экономического развития Максим Орешкин, представители федеральных исполнительных органов власти, главы субъектов страны.
На совещании обсудили государственную политику использования земель сельхозназначения в качестве главного средства производства в АПК при обеспечении продовольственной безопасности страны, правовые отношения в области оборота сельхозземель, а также эффективность их использования, меры стимулирования собственников и усиление взаимодействия региональных властей с надзорными органами.
По словам председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, многое делается для того, чтобы возделывать землю было выгодно, чтобы на селе были рабочие места, а у фермеров — хороший доход. «Мы поддерживаем аграрно-промышленный комплекс разными способами, — отметил Дмитрий Медведев. — Но помимо денег нужны и четкие правила, в том числе правила оборота земель, максимально эффективные процедуры кадастрового учета, мониторинга и перехода прав». Также глава правительства подчеркнул, что правила оборота сельхозземель не только не должны создавать каких-либо препятствий для развития отрасли, но и должны поощрять это развитие, а сейчас это далеко не всегда так. «Земли, которые пригодны для сельхозпроизводства, надо, конечно, использовать рационально, а это значит, что земля должна находиться в руках тех, кто на ней готов работать», — сказал Дмитрий Медведев.
По словам Дмитрия Медведева, принятые в последние годы решения в этой сфере помогли устранить ряд серьезных проблем, правонарушений и вернуть часть земель в сельхозоборот. Стоит задача и дальше сокращать площадь неиспользуемых земель, в первую очередь за счет применения эффективного, легального, отлаженного механизма изъятия. «Чтобы добиться этого, нужно продолжать совершенствовать регулирование», — подчеркнул председатель Правительства РФ.
Губернатор Пермского края Максим Решетников во время своего выступления отметил, что эффективное и рациональное использование земель сельхозназначения — одна из важнейших целей руководства региона: «Наша главная задача — пустить неиспользуемые, зарастающие земли в оборот, передать их эффективным товаропроизводителям». Также М. Решетников озвучил несколько предложений, которые бы помогли более эффективно использовать земли в крае.
В частности, глава Прикамья отметил, что процесс вовлечения земель в работу станет более оперативным, если федеральные участки будут переданы в распоряжение региональным и муниципальным властям. «Передача земли в собственность региона и муниципалитетов позволит более оперативно вовлекать участки в оборот. И что важно — контролировать их использование по целевому назначению. Это необходимо для развития сельского хозяйства, для создания благоприятных условий для наших сельхозпроизводителей», — пояснил Максим Решетников.
Отметим, в Пермском крае 1 млн 788 тыс. га пахотных земель. Из них используется только 776 тыс. га. При этом за последние 5 лет используемые площади выросли на 4,7 %. За следующие 5 лет предполагается довести этот показатель до 20 %.
Оставшиеся чуть более 1 млн га — земли неиспользуемые. Из них порядка 654 тыс. га — невостребованные доли в муниципалитетах, 333 тыс. га находятся в частной собственности, чуть более 70 тыс. га — земли федеральные.
© «Вечерние Ведомости»
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