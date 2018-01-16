В Краснокамске пройдет первенство Пермского края по дзюдо

11:19 | 18.01.2018

Федерация дзюдо Пермского края проводит отбор в сборную команду края по дзюдо по двум возрастным группам — до 15 лет и до 23 лет. В связи с этим 19–20 января в ФОКе Краснокамска состоятся старты для юниоров, юношей и девушек.



Первенства Пермского края по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет и среди девушек до 15 лет начнутся в 15:00 19 января, первенство среди юношей до 15 лет — в 11:00 20 января.



Задачей турниров является также отбор участников первенства ПФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, которое пройдет 3–4 февраля в Ульяновске, и первенства ПФО среди юношей и девушек до 15 лет.