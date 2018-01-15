Анонсы событий на 17 января

18:55 | 16.01.2018

10.00 Пермская городская Дума (ул. Ленина, 23, зал 1). Заседание комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории.



13.00 Пермская городская Дума (ул. Ленина, 23, зал 1). Заседание комитета по городскому хозяйству.



16.00 Пермская городская Дума (ул. Ленина, 23, зал 1). Заседание комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами.