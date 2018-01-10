Анонсы событий на 12 января

18:43 | 11.01.2018

12.00 Органный зал (ул. Ленина, 51, корпус «Б»). Подведение итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и системы гражданской обороны Пермского края за 2017 год и постановка задач на 2018 год с участием губернатора Пермского края Максима Решетникова.