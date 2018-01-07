Анонсы событий на 10 января

18:21 | 9.01.2018

10:00 Call-центр главы Перми. Прямая телефонная линия с представителями департамента ЖКХ и управления внешнего благоустройства администрации города Перми с участием регионального координатора проекта «Городская среда» Михаила Борисова, которые ответят на вопросы о благоустройстве дворовых и общественных территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды». Телефон: 2-059-059.