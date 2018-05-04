Анонсы событий на 8 мая

18:30 | 7.05.2018

14:00 Органный концертный зал (ул. Ленина, 51Б). Встреча поколений, в рамках которой ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике, представители поисковых отрядов встретятся с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.