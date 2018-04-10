Анонсы событий на 12 апреля

19:00 | 11.04.2018

10:00 Пресс-центр «Интерфакс-Поволжье» в Перми» (ул. Петропавловская, 41). Пресс-конференция, посвященная призыву граждан в Вооруженные силы Российской Федерации весной 2018 года и работе по отбору на военную службу по контракту в Пермском крае. Участие примут министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун, краевой уполномоченный по правам человека Павел Миков, военный комиссар по региону Анатолий Мочалкин и врио военного прокурора Пермского гарнизона Владислав Михалевич.



11:00 Администрация Пермского края (ул. Куйбышева, 14, 4-й этаж, большой зал). Заседание правительства Пермского края.