Анонсы событий на 30 января

18:12 | 29.01.2018

14:00 Следственный отдел по г. Краснокамску (г. Краснокамск, ул. Чапаева, 41). Личный прием заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Сергея Сарапульцева.



14:00 Пермская городская дума (ул. Ленина, 23, зал 1). Заседание Молодежного парламента Перми.