Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Рубрика: Анонсы


18:12 | 29.01.2018

Анонсы событий на 30 января

14:00 Следственный отдел по г. Краснокамску (г. Краснокамск, ул. Чапаева, 41). Личный прием заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Сергея Сарапульцева.

14:00 Пермская городская дума (ул. Ленина, 23, зал 1). Заседание Молодежного парламента Перми.

© «Вечерние Ведомости»



Поделиться в соцсетях:


Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
29.01.2018

23:19 | 29.01.2018
В Екатеринбурге наградили талантливых литераторов

22:45 | 29.01.2018
Голый и буйный: в Волчанске мужчина, угрожая ножами, принудил жителей квартиры спрыгнуть с балкона

20:50 | 29.01.2018
После съезда с горы на «бублике» женщина получила травму позвоночника

20:21 | 29.01.2018
В Первоуральске ушел из жизни последний ветеран ВОВ, служивший в органах МВД

19:38 | 29.01.2018
Под Екатеринбургом мать девятерых детей покончила с собой

19:08 | 29.01.2018
99 домов Екатеринбурга останутся из-за аварии без тепла этой ночью

18:46 | 29.01.2018
Сразу две статьи Уголовного кодекса грозит родителям за фиктивную регистрацию первоклассников в Екатеринбурге

18:22 | 29.01.2018
Организатор бойни в Цыганском поселке признан виновным

17:22 | 29.01.2018
Соцпроекты РМК в Карабаше признаны лучшими на Урале и в Сибири

17:17 | 29.01.2018
Владимиру Бурматову вручили самую престижную премию Урала и Сибири

17:10 | 29.01.2018
В Прикамье подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере блокчейн

17:08 | 29.01.2018
За долги отключат от тепла муниципальное автобусное предприятие Екатеринбурга

16:51 | 29.01.2018
535 жителей Частинского района Прикамья могут пользоваться газом

16:29 | 29.01.2018
Екатеринбургская почта приняла еще двоих «альтернативщиков»

16:25 | 29.01.2018
КЭАЗ представил свои предложения по ускорению импортозамещения

16:04 | 29.01.2018
Пермский край увеличивает инвестпривлекательность

15:41 | 29.01.2018
Заброшенную больницу в Зеленой роще передали застройщику

15:41 | 29.01.2018
«Око» космомониторинга охватит территории 11 лесничеств Свердловской области в 2018 году

15:17 | 29.01.2018
В Кургане предлагают создать публичный реестр общественных пространств города

14:58 | 29.01.2018
Постановочный грабёж в Нижнем Тагиле был раскрыт буквально за час

14:53 | 29.01.2018
Курганец получил срок за установку пиратских программ Microsoft

14:46 | 29.01.2018
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге могут снести 20 февраля

14:23 | 29.01.2018
Более 600 пермских школьников смогут совместить образование и спорт

14:23 | 29.01.2018
В Асбесте полиция отказала в возбуждении уголовного дела из-за сугробов в лесу

14:11 | 29.01.2018
Чья кошка? Пермские судебные приставы получили исполнительный лист на клуб любителей кошек

13:51 | 29.01.2018
Евгений Куйвашев поздравил президента Чехии с победой

13:45 | 29.01.2018
Екатеринбургские школьницы победили в конкурсе «Хакатон-2025»

13:18 | 29.01.2018
В Екатеринбурге под суд пойдёт бывший директор агентства недвижимости, обманувшая знакомых более чем на 12 миллионов рублей

13:14 | 29.01.2018
В Екатеринбурге суд удовлетворил иск Роспотребнадзора о блокировке сайта, на котором отсутствовала необходимая для потребителей информация

13:13 | 29.01.2018
Специалисты «Т Плюс» помогли восстановить теплоснабжение поселка Сараны в Горнозаводском районе Прикамья

13:00 | 29.01.2018
Сегодня ночью на улицах Перми работало 270 единиц техники

13:00 | 29.01.2018
В Кургане водитель Chevrolet Aveo сбил насмерть пешехода на Бурова-Петрова

12:44 | 29.01.2018
В ЦГБ № 1 ищут взрывное устройство

12:37 | 29.01.2018
Двое игроков «Пармы» примут участие в «Матче всех звезд»

12:26 | 29.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 28 января 2018 года

12:19 | 29.01.2018
К концу недели в Перми ожидается потепление

12:16 | 29.01.2018
Политическая элита поздравляет спикера ЗССО Людмилу Бабушкину с днем рождения

11:50 | 29.01.2018
За убийство кота екатеринбуржцу грозит тюремный срок

11:44 | 29.01.2018
В Кировграде банду наркоторговцев отправили под суд

11:29 | 29.01.2018
Курганские хоккеисты отдали победу в матче «Русской классики» тюменскому «Рубину»

11:21 | 29.01.2018
В отношении бывшего сысертского чиновника ввели процедуру банкротства

10:46 | 29.01.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за выходные дни с 26 по 28 января 2018 года

10:34 | 29.01.2018
Сотрудники режевского «Водоканала» получили зарплаты через суд

09:55 | 29.01.2018
Под Асбестом нашли изумруд весом 1,6 кг

09:38 | 29.01.2018
В час пик на ВИЗе сломался светофор

09:24 | 29.01.2018
Погода на этой неделе «удивит» екатеринбуржцев

08:42 | 29.01.2018
В Екатеринбурге состоится первенство России по армрестлингу

08:41 | 29.01.2018
Пожарные спасли «собачью ферму» на Зеленом острове

28.01.2018

21:06 | 28.01.2018
На Уралмаше устранена коммунальная авария, из-за которой жители 10 домов остались без воды

20:58 | 28.01.2018
Более 370 домов остались без электроэнергии в Ревдинском городском округе


Мы в соцсетях





Архив
«    Январь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 