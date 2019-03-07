В Прикамье свыше 31 млн рублей инвестируют для поддержки сирот и детей с тяжелыми заболеваниями

15:46 | 11.03.2019

Фонд «Дедморозим» в 2019 году запускает в Пермском крае четыре службы помощи тяжелобольным детям и ребятам, оставшимся без попечения родителей.



Общий объем инвестиций в развитие служб на текущий год должен составить более 31 млн рублей, из которых не менее 60% составят частные пожертвования и около 40% будут обеспечены за счет субсидий и грантов из регионального и федерального бюджетов, что позволит повысить стабильность работы.



В общей сложности службы обеспечат медицинской, психологической, социальной и благотворительной помощью почти 500 детей. Так, служба заботы должна обеспечить около 50 тысяч часов профессионального ухода для более чем 200 сирот в больницах и тяжелобольных детей на дому. Служба качества жизни организует оказание выездной паллиативной помощи не менее чем 100 неизлечимо больным детям, в том числе впервые за пределами Перми. Служба проката медтехники предоставит высокотехнологичное оборудование и расходники к нему более чем 100 ребятам с заболеваниями, угрожающими их жизни. Служба сохранения семей займется поддержкой не менее чем 50 детей, в семьях которых есть риск ограничения в родительских правах или их лишения – чтобы предотвратить попадание малышей в детдом.



«Запуская службы «Дедморозим», мы хотим вывести оказание помощи детям на качественно новый уровень, чтобы благотворительные пожертвования превратились в инвестиции и ценность каждого вложенного людьми рубля росла, превращаясь в максимум пользы для сирот или ребят с тяжелыми заболеваниями, – рассказывает учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. – Мы уверены, что участие пермяков в работе служб «Дедморозим» приблизит Прикамье к тому, чтобы здесь дети реже оставались без попечения родителей, а если такое и случится, не лишались заботы близкого взрослого, чтобы ребята даже с неизлечимыми и угрожающими жизни болезнями могли находиться не в реанимации, а дома, как их обычные сверстники, чтобы жизнь любого больного ребенка не зависела от денег. К тому, чтобы наш регион стал лучшим местом для детей в России».



Как отмечают в фонде, в основе каждой из служб лежит адресная поддержка каждого ребенка и знание его конкретных проблем. Для этого в службах уже работают 60 высококвалифицированных специалистов, прошедших обучение у лучших профильных федеральных экспертов – координаторы, медики, психологи, специалисты по социальной работе, няни с медицинским и педагогическим образованием. Службы также оснащены высокотехнологичным оборудованием, некоторые виды которого ранее не использовались в Пермском крае для помощи детям на дому, в том числе аппаратами неинвазивной вентиляции легких и откашливателями.



Отметим, службы помощи запущены в Прикамье либо впервые, либо они стали первыми, где используются новые технологии помощи детям. По словам организаторов «Дедморозим», свой вклад в развитие таких видов помощи детям может внести каждый желающий. Более подробную информацию об этом можно найти на сайте фонда https://dedmorozim.ru/2019/03/10/dedmorozim-services/.