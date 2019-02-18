Пермь: новости дня
18:02 | 20.02.2019
Комитет Заксобрания поддержал законопроекты об образовании новых городских округов
Парламентарии поддержали четыре законопроекта по вопросам образования городских округов: Верещагинского, Осинского, Чернушинского и Суксунского. Инициаторами выступили органы местного самоуправления этих территорий, во всех поселениях прошли публичные слушания, и большинство жителей поддерживают объединение. Проекты законов будут рассмотрены на пленарном заседании краевого парламента 21 февраля. Напомним, в прошлом году в Прикамье было создано шесть новых городских округов, также Усолье объединилось с Березниками, а Соликамский район с Соликамском.
«В муниципалитетах, которые прошли процесс объединения, сэкономлены десятки миллионов рублей на содержании аппаратов муниципальных служащих. К примеру, в Березниках и Усолье цифра составила 55 млн рублей, в Соликамске и Соликамском районе – 42 млн рублей, Чайковском – 36 млн рублей и т.д. На один рубль сэкономленных средств муниципалитеты получили один рубль из краевого бюджета. И эти средства они направят на развитие всех поселений городского округа – на дороги, социальные объекты, обновление коммунальной инфраструктуры. Все это будет отражено в разрабатываемых трехлетних программах развития округов», - отметил Александр Бойченко.
Также председатель комитета подчеркнул, что после преобразования в поселениях остается территориальный отдел администрации городского округа, за справками, документами жителям не нужно ездить в городской центр.
В связи с уточнением понятия «городской округ» в федеральном законодательстве Законодательное собрание выйдет с инициативой в Госдуму РФ о внесении изменений в ч. 1 ст. 76 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Это касается регламентации времени прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова о пожаре в городские и сельские населенные пункты городских округов. Проектом федерального закона предлагается установить нормативное время прибытия первого подразделения пожарной охраны в городских округах: в городских населенных пунктах – не превышающее 10 минут, в сельских населенных пунктах – 20 минут.
Кроме того, на заседании комитета депутаты одобрили изменения в перечень объектов автодорожного строительства. Как сказал министр транспорта края Николай Уханов, документ дополнен новыми объектами, будет проведена реконструкция трех мостовых переходов на автодорогах в Большесосновском, Косинском районах и Лысьве. По возведению обхода города Чусового увеличена сметная стоимость объекта на 413,2 млн рублей. Выделение дополнительных средств связано с необходимостью проведения работ по корректировке проектной документации и устранению оползня. Планируется доустроить дополнительные полосы движения в сторону подъема на трассах «Кукуштан –Чайковский» (Осинский район), «Болгары – Ю.Камский –Крылово» (Пермский район) и «Пермь – Березники».
Также парламентарии поддержали изменения в бюджет Пермского края на 2019-2021 гг., заслушают информацию представителей краевого правительства о реализации программы газификации Прикамья, о функционировании территории опережающего социально-экономического развития «Чусовой», одобрили во втором чтении законопроект, предусматривающий установление административной ответственности за бытовое дебоширство.
© «Вечерние Ведомости»
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