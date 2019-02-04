В Прикамье выбран подрядчик на ремонт дороги Полазна – Чусовой

14:40 | 6.02.2019

Управление автомобильных дорог Пермского края провело аукцион и выбрало подрядчика, который проведет ремонт региональной автомобильной дороги общего пользования Полазна – Чусовой, км 05+039 – км 91+617. Всего будет отремонтировано 19,6 км дороги. Дорога Полазна – Чусовой связывает Пермь с Чусовым, Губахой, Кизеловским промышленным узлом.



Договор с победителем аукциона – строительно-коммерческой фирмой «АТМ» – подписан 4 февраля. Сумма договора составила 420 562,541 тысячи рублей.



Подрядчик должен будет ликвидировать пучинообразования на асфальтобетонном покрытии дороги, отремонтировать проезжую часть и обочины. Регенерация дорожного полотна будет осуществлена методом ресайклинга. Это означает, что покрытие отфрезеруют на глубину до 30 см, а полученный материал переработают в ресайклере, добавят щебень, песок, цемент, воду и используют при устройстве новой дорожной одежды. Затем подрядчик уложит выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия проезжей части, укрепит обочины и съезды, восстановит остановочные площадки и бордюрный камень.



Кроме того, на отремонтированных участках дороги появится 6,8 тыс. кв. м новой дорожной разметки, 563 гибких сигнальных столбика.



Работы должны быть закончены до конца текущего года.