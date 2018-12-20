Пермяков приглашают на межрегиональный турнир боевых искусств «Герой России»

11:56 | 22.12.2018

23 декабря в 10:00 в СК им. Сухарева начнется межрегиональный турнир боевых искусств «Герой России».



Состязаться будут тысяча спортсменов из четырех федераций: тхэквондо ИТФ, карате киокусинкай, армейский рукопашный бой, детская самооборона Тай-крав. Отдельно пройдут поединки по тач кумитэ (спарринг мягкими палками).



На соревнования приедут спортсмены из пяти регионов: Пермский край, Железноводск, Ижевск, Башкортостан, Нижний Тагил. Откроет турнир Рамиль Габбасов, исполнительный директор РСБИ, мастер боевых искусств, 5 дан киокусинкай. Приглашены также генерал-майор ФСБ, Герой России Андрей Мерзликин и Герой России Сергей Яшкин.



Вход свободный.