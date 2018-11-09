Новый межшкольный стадион в Красновишерске стал центром притяжения для любителей спорта

18:50 | 15.11.2018

15 ноября в рамках рабочей поездки в Красновишерский район губернатор Пермского края Максима Решетников посетил школу №8 и новый межшкольный стадион рядом с ней.



Любители спорта получили возможность тренироваться на новом межшкольном стадионе с августа этого года. На площади почти 8,5 тысячи кв. м здесь появились беговые дорожки (прямая и круговая) с прорезиненным покрытием, футбольное поле, площадка для занятий баскетболом и волейболом, специальное место для установки мобильных трибун, прыжковая яма и площадка для занятий общей физической подготовкой.



По словам директора средней общеобразовательной школы №8 Валентины Русских, площадка пользуется большой популярностью. У школьников здесь проходят занятия физкультурой, во внеучебное время здесь организована работа спортивных секций. «Приходят люди из соседних домов заниматься: и взрослые, и дети, – отметила Валентина Русских. – У нас здесь организовано хорошее освещение, установлена система видеонаблюдения, есть где переодеться. Футбольные команды, участвующие в краевых турнирах, именно здесь устраивают свои тренировки».



Также губернатор ознакомился с тем, как организована работа и в самой школе. Максим Решетников осмотрел библиотеку, посетил уроки химии и информатики. Школьники рассказали главе региона о том, что уже в 10 классе их учат языкам программирования, а учителя – что регулярно проходят курсы повышения квалификации.



В школу №8 проведен интернет, что позволило перевести школу на электронный документооборот. Глава региона обратил внимание на необходимость регулярно знакомить учителей с современными образовательными ресурсами, доступными через интернет.



Напомним, в Пермском крае ведется активное развитие спортивной и образовательной инфраструктуры. Так, проект бюджета Пермского края предусматривает направление более 5,1 млрд рублей на развитие спорта в ближайшие три года. При этом особый упор предполагается делать на школьную инфраструктуру, чтобы повысить ее доступность для занятий спортом для всех желающих.