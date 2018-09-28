С 5 октября в Перми изменится расписание пригородных поездов

19:28 | 1.10.2018

По техническим причинам, в целях исключения опоздания поездов на участке Шаля - Кордон - Пермь-2 частично изменяется расписание движения пригородных поездов с 05 октября 2018 г. и до ввода в действие нового графика движения поездов (указано местное время).

№ 7177 Шаля - Кордон отправление из Шали в 17.45, оп Бизь 17.54-17.55 (+1мин), Вогулка 18.05-18.06 (+3мин), оп Козьял 18.15-18.16 (+4мин), Шамары 18.26-18.27 (+5мин), оп 1624км 18.32-18.33, оп Шутем 18.37-18.38, оп Глухарь 18.44-18.45, Кордон приб в 18.52 (+4мин).



№ 7173 Кордон - Пермь-2 отправление из Кордона в 18.54 (+4мин), Лек 19.04-19.05,

оп Тулумбасы 19.12-19.13, оп Тюриково 19.19-19.20, оп 1572км 19.25-19.26, Шумково 19.28-19.29 (+3мин), оп Школьная 19.33-19.34, оп Пятково 19.37-19.38, оп 1559км 19.41-19.42, Кишерть 19.45-19.46 (+2мин), оп Камаи 19.53-19.54, оп Чикали 19.58-19.59, Кунгур 20.06-20.07, оп 1533км 20.10-20.11, оп Гипсы 20.14-20.15, Иренский 20.21-20.22, оп Блины 20.27-20.28, Ергач 20.34-20.35, оп 1505км 20.40-20.41, оп Курашимский 20.46-20.47, оп 1492км 20.52-20.53, оп Платошино 20.55-20.56, Кукуштан 20.59-21.00, оп Янычи 21.05-21.06, оп 1478км 21.09-21.10, Юг 21.13-21.14, оп 1470км 21.17-21.18, Мулянка 21.24-21.25, оп Горбуново 21.28-21.29, оп Клестовский 21.31-21.32, оп Кочкино 21.35-21.36, Ферма 21.41-21.42, оп Няшино 21.45-21.46, оп 1447км 21.49-21.50, Бахаревка 21.54-21.55, оп 1436км 22.02-22.03, Пермь-2 прибытие в 22.05 (+2мин).



№ 7175 Шаля - Кордон отправление из Шали в 05.30, оп Бизь 05.40-05.41 (+2мин), Вогулка 05.50-05.51 (+3мин), оп Козьял 06.01-06.02 (+5мин), Шамары 06.12-06.13 (+6мин), оп 1624км 06.18-06.19, оп Шутем 06.23-06.24, оп Глухарь 06.30-06.31, Кордон прибытие в 06.38 (+5мин).