Чемпионат мира по греко-римской борьбе пройдет при поддержке федерального партпроекта «Старшее поколение»

13:37 | 27.09.2018

С 5 по 7 октября в Перми в Универсальном дворце спорта «Молот» состоится XX чемпионат мира по греко-римской борьбе в категории «Мастерс» (ветераны). В соревнованиях примут участие 353 атлета из 32 стран мира.



В составе сборной России на ковер выйдут восемь представителей из Пермского края. В своих весовых и возрастных категориях за победу поборются мастера спорта Андрей Савченков, Дмитрий Имполитов, Денис Новожилов, Василий Староверов, Михаил Ильин, Андрей Панов, Денис Еремкин и кандидат в мастера спорта Иван Куимов. Спортсмены прошли отбор на чемпионате России, который также проходил в краевой столице в ноябре прошлого года.



Примечательно, что Пермь примет чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов уже в третий раз. Первый чемпионат мира среди ветеранов по греко-римской борьбе состоялся в августе 1998 года. В 2008 году краевая столица принимала юбилейный, X чемпионат мира. Инициатором продолжения традиции выступил депутат Государственной Думы РФ, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, Герой России Александр Карелин.



«Сейчас, когда настал черед XX чемпионата мира по греко-римской борьбе, я рад тому, что Всемирный союз борьбы поддержал заявку Перми на проведение. Хочется выразить благодарность губернатору Пермского края, потому что он поддержал заявку и помог нам выиграть заявочную кампанию. Ведь с нами конкурировал такой город, как Будапешт», — отметил Александр Карелин.



Коллегии турниров мирового уровня уже не в первый раз выбирают Пермский край для проведения соревнований международного и европейского уровней. Эксперты отмечают, что спортивная инфраструктура соответствует высоким международным стандартам и регион имеет большой опыт в проведении масштабных и массовых мероприятий. XX чемпионат мира по греко-римской борьбе состоится при поддержке федерального партийного проекта «Старшее поколение», региональным координатором которого является депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко.



Напомним, в июле 2017 года Федерация спортивной борьбы Пермского края и Федерация спортивной борьбы России подали заявку в международную федерацию борьбы на проведение чемпионата мира среди ветеранов в Перми. 6 октября 2017 года комиссией Объединённого мира борьбы (UWW) заявка Пермского края была одобрена.