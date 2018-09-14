Максим Решетников: «Объединительные процессы в территориях проводятся в интересах их жителей»

14:49 | 17.09.2018

В рамках рабочей поездки в г. Соликамск и г. Березники губернатор Пермского края Максим Решетников провел совещания по вопросам объединения территорий.



Приводя в качестве примера Усольский район и г. Березники, Максим Решетников отметил позитивный экономический эффект объединения. «Мы понимаем, что при объединении территория получает одну эффективную администрацию и сокращаются расходы на управление. Сэкономленные средства могут быть направлены на решение социальных вопросов, — обозначил губернатор. — На каждый сэкономленный рубль мы направим еще рубль «сверху» из краевого бюджета. Плюс к этому мы дополнительно увеличиваем финансирование ремонтов дорог. Таким образом, объединительные процессы в территориях проводятся в интересах их жителей».



Также глава Прикамья отметил, что финансирование объединившихся территорий по другим региональным программам, в частности по ликвидации аварийного жилья и благоустройству, будет пересмотрено.



По словам Максима Решетникова, в Березниках экономия средств составляет 37 миллионов рублей в год. Таким образом, за три года эта сумма увеличится до 111 миллионов, а вместе с краевой поддержкой — до 222. По мнению губернатора, средства должны пойти на решение накопившихся вопросов, в первую очередь в коммунальной инфраструктуре.



В ходе совещаний местные жители и представители общественных организаций высказывали свои мнения и относительно процессов объединения. Так, председатель березниковского координационного совета профсоюзов Алла Каргапольцева считает, что объединение территорий сделает их сильнее. «Мы с профсоюзами считаем программу объединения эффективной, главное для нас — что в итоге от этих преобразований выиграют люди, вместе мы будем сильнее. Мы верим, что у нас решится вопрос по тарифам, по инфраструктуре и здравоохранению. Я считаю, что людям взаимодействовать с органами местного самоуправления будет комфортнее, когда администрация одна».



В настоящее время приняты законы о преобразовании 8 территорий Прикамья — Кизеловского, Гремячинского, Горнозаводского, Чайковского, Краснокамского, Оханского районов, а также города Соликамск и Соликамского района, города Березники и Усольского района. До конца 2018 года в территориях будет действовать переходный период, будет принят устав и бюджет городских округов.



В Осинском, Кунгурском, Карагайском и Уинском муниципальных районах произошло объединение сельских поселений.