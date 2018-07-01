Прикамским аграриям возместят затраты за расчистку вовлекаемых сельхозземель

19:09 | 19.07.2018

Сегодня, 19 июля, в рамках «Агрофеста-2018» состоялось пленарное заседание, где были озвучены промежуточные итоги сезона. В режиме диалога глава региона Максим Решетников обсудил с участниками итоги работы агропромышленного комплекса Прикамья и дальнейшую поддержку со стороны краевых властей.



В частности, губернатор остановился на вопросе освоения залежных земель. Зачастую на неиспользуемых землях сельхозназначения уже вырос лес: деревья высотой до 2-3 метров. Введение этих участков в оборот потребует дополнительных средств.



«Пермский край – один из немногих регионов, которые взяли на себя обязательства по оплате ввода залежных земель. Мы будем возмещать сельхозтоваропроизводителям часть затрат по расчистке земли от засоренности и первичной обработке почвы. В бюджет на 2019-2021 годы включены средства на субсидирование культуртехнических мероприятий на землях сельхозназначения, вовлекаемых в оборот, – обозначил Максим Решетников. – В наших интересах, чтобы эти земли перешли к уже действующим фермерам, хозяйствам, чтобы этот ресурс использовался по назначению».



В Прикамье будет введена фиксированная ставка в 5972 рубля на 1 гектар на проведение работ по расчистке от деревьев, кустарников, пней, камней, первичной обработке почвы на земельном участке, приобретенном не более трех лет назад. Таким образом, чем больше площадь земель, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот, тем больше будет господдержка.



Большое внимание краевых властей сейчас уделяется организации и проведению ярмарок. По словам губернатора, эти мероприятия необходимы как жителям региона, которые могут купить для своих семей свежие продукты местного производства, так и самим аграриям — ярмарки обеспечивают сбыт продукции. Глава Прикамья подчеркнул, что ярмарки должны проводиться регулярно и по составленному графику, чтобы участники мероприятий имели возможность подготовиться и запланировать свой приезд заранее.



Отдельно губернатор обозначил, что особое внимание в регионе уделяется социальному и инфраструктурному развитию сельских территорий: развитие здравоохранения, решение дорожного вопроса, газификации, связи. Чтобы люди, работающие на земле, жили и трудились в комфортных условиях.



Рассказывая об итогах развития агропромышленного комплекса региона в первом полугодии 2018 года, министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков отметил: «Зафиксирован положительный результат введения фиксированных ставок на повышение продуктивности молочного животноводства и по несвязанной поддержке в области растениеводства».



В первом полугодии 2018 года валовый надой молока во всех категориях хозяйств составил 252,9 тыс. тонн, что на 4,1 % выше уровня произведенного молока за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика увеличения производства молока обусловлена реализацией инвестпроектов, увеличением поголовья, но особенно – качественной кормозаготовкой 2017 года. Такими темпами в этом году может быть достигнут показатель в 500 тысяч тонн молока за год – исторический максимум для региона.



По словам министра, сейчас в регионе успешно идет заготовка грубых и сочных кормов – с опережением к прошлому году. «На сегодня заготовлено кормов почти 113,9 тыс. тонн, или 30 % от плана. Кроме того, в значительном количестве имеются переходящие остатки прошлого года (сено, сенаж, силос). Порядка 25% от потребностей предприятий. Добавлю, Пермский край входит в число ведущих субъектов России по производству сена, торговое представительство РФ в Норвегии обратилось к главе Пермского края с просьбой поставить корма на территорию Европейского экономического пространства», — обозначил Александр Козюков.



«Агрофест-2018» продлится до 20 июля включительно. Предполагается, что гостями и участниками фестиваля станут более 3 тысяч жителей и гостей региона.