Краевой бал выпускников в Прикамье посетят более 5000 человек

14:07 | 19.06.2018

В Пермском крае настает пора выпускных вечеров. Всего с 22 по 30 июня в 392 школах региона в торжественной обстановке вручат аттестаты порядка 11,5 тысячи школьников. Формат проведения праздника, обеспечение безопасности детей во время его проведения и предварительные результаты ЕГЭ обсудили сегодня, 19 июня, на заседании правительства Пермского края.



Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, в регионе традиционно большое количество «золотых» медалистов — в этом году их более 860. Число «золотых» медалистов больше, чем в прошлом году, — по итогам учебного года 2016/17 гг. их было 813.



«Окончание школы — важное и волнительное событие и для ребят, и для их родителей, и для педагогов. Чтобы оно запомнилось, все должно пройти слаженно, — подчеркнул глава региона. — Самым масштабным событием уже второй год подряд станет краевой выпускной «Будущее здесь!», на который пригласим в Пермь свыше 4 тысяч школьников со всего края».



В своем докладе министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина привела традиции празднования выпускных в разных территориях края. В каждом муниципальном районе они сложились свои. Так, в Чусовском районе пройдет шествие 11-классников по центральным улицам города. В Чайковском районе состоится районный праздник «Большой выпускной», на котором выступят местные молодежные творческие коллективы. По красной ковровой дорожке пройдутся выпускники Осинского района. А в Соликамске лучших из лучших будет ждать на торжественном приеме глава муниципалитета.



Более подробно министр остановилась на проведении Краевого бала выпускников «Будущее здесь!».



«Площадка мероприятия осталась прежней — это площадь перед «Театром-Театром», однако в этом году ребят ожидает насыщенная торжественная программа, — рассказала Раиса Кассина. — Будущих абитуриентов поздравят лауреаты Студенческой концертно-театральной весны, известные люди Пермского края. Будут организованы секции бизнеса, творчества и креатива, ИТ-технологий, спорта и другие. Школьники поучаствуют во флешмобе, а закончится праздник концертом группы «Марсель».



Особое внимание во время подготовки и проведения выпускных будет уделяться обеспечению охраны общественного правопорядка. ГУ МВД по Пермскому краю было рекомендовано муниципалитетам провести выпускные в единый день, а также ограничить продажу алкогольных напитков во время празднования.



Кроме того, министр образования отдельно остановилась на предварительных результатах сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). По сравнению с прошлым годом, практически в 5 раз увеличилось количество «стобалльников» по информатике, на сегодняшний день их 19. Ими стали не только пермяки, но и представители других территорий региона. Также увеличился средний балл по базовой математике, на отлично написали более 64 % сдающих. По информации министерства, выросло число не преодолевших минимальный порог баллов по химии. Однако по этому предмету на заветные 100 баллов написали 12 человек. Стоит отметить, что наибольшая доля, от 10 до 33 % обучающихся, не справившихся с экзаменом — из школ, численность выпускников которых составляет от 3 до 20 человек.



По итогам рассмотрения вопроса губернатор дал поручение министерству образования проанализировать результаты сдачи ЕГЭ во всех школах. Впоследствии, по словам главы региона, будут приняты меры для улучшения этих показателей.