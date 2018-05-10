В Прикамье задерживается начало навигации

17:03 | 11.05.2018

Погодные условия препятствуют навигации.



Открытие навигации на маршруте Березники — Быстрая — Березники откладывается ввиду отсутствия расчетного уровня воды с места отправления судна в г. Березники. Дата открытия маршрута будет определена после проведения замеров уровней воды в течение следующей недели. Прогнозируемая дата открытия — 18 мая.



Кроме того, в связи с низким уровнем воды на водном маршруте Старые Ляды — Куликово — Старые Ляды причаливание на остановочных пунктах «Кривое», «Ветляны», «Заозерье», возможно, производиться не будет.



Оперативная информация о возможных изменениях будет размещена на сайте министерства транспорта Пермского края mintrans.permkrai.ru.